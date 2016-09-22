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债券 | 2016年 9月 22日 星期四 21:24 BJT

标题新闻：南非央行料明后两年CPI均值5.8%和5.5%，核心CPI均值今年5.7%，明后两年5.6%和5.3%

CPI：消费者物价指数

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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