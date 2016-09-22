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债券 | 2016年 9月 22日 星期四 21:24 BJT

标题新闻：南非央行称意外向好的第二季GDP数据公布后，成长前景看似更为乐观，但仍受到制约

GDP：国内生产总值

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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