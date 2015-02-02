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亚洲 | 2015年 2月 2日 星期一 17:23 BJT

企业并购：标准银行以7.65亿美元出售伦敦业务部分股权给中国工商银行

路透约翰内斯堡2月2日 - 南非标准银行 周一表示，该行在伦敦业务部分股权的出售价格较此前预期少了7,500万美元，这个价格低于此前达成的价格，导致该公司股价大跌。

该行此前同意以约7.65亿美元的价格将在伦敦的全球市场业务60%股权出售给中国工商银行 。南非标准银行按资产计是非洲最大的银行。

截至0830GMT，南非标准银行股价下跌1.4%，报152.39兰特，稍早最低曾跌至151.50。

去年中国青岛港金属的多重抵押事件使南非标准银行损失8,000万美元，该行周一发表声明称，仍保留追回损失的权利。

该行称，全年获利可能介于增长与下降5%之间。(完)

(编译 李春喜 审校 李爽)
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