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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 15:42 BJT

南非股市: 触及纪录高位,受益于矿业股升势

路透约翰内斯堡约1月14日 - 南非股市指标股指Top-40指数 周一触及纪录高位35,947.93点,受益于矿业类股的升势.(完)
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