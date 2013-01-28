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货币新闻 | 2013年 1月 28日 星期一 15:56 BJT

南非股市: 综合股指创下纪录新高40,622.89点

路透约翰尼斯堡1月28日 - 南非股市综合股指All-share 周一触及纪录新高40,622.89点,上涨0.2%,前一高点是40,604.59点.(完)
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