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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 15:19 BJT

南非股市：指标TOP-40开高逾2%，受助于美联储主席的温和言论

路透约翰内斯堡7月11日 - 南非股市周四上涨，追随全球市场的升势，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克表示在可预见的将来仍需要宽松货币政策。

TOP-40指数 涨2.45%至36,083.76点。综合指数 涨2.26%，报40,535.25点。(完)
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