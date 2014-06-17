南非矿业：铂金矿商与工会AMCU达成薪资协议，罢工有望结束--Impala

路透约翰内斯堡6月17日 - 南非铂金矿商Impala Platinum发言人Johan Theron周二表示，该国铂金生产商与南非矿工与建筑业联盟(AMCU)已经就旨在结束旷日持久罢工的薪资协议达成一致，不过时间框架和额外福利等细节尚未敲定。

“已经就协议的主要内容达成一致，只剩时间框架和住房补贴等小问题还需讨论，”Theron说。

他补充说，各铂金生产商周一已经收到AMCU对于薪资协议的回复，所有各方本周将举行会谈。(完)