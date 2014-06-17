南非矿业：铂金矿商与工会AMCU达成薪资协议，罢工有望结束--Impala

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透约翰内斯堡6月17日 - 南非铂金矿商Impala Platinum发言人Johan Theron周二表示，该国铂金生产商与南非矿工与建筑业联盟(AMCU)已经就旨在结束旷日持久罢工的薪资协议达成一致，不过时间框架和额外福利等细节尚未敲定。
“已经就协议的主要内容达成一致，只剩时间框架和住房补贴等小问题还需讨论，”Theron说。
他补充说，各铂金生产商周一已经收到AMCU对于薪资协议的回复，所有各方本周将举行会谈。(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。