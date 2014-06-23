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货币新闻 | 2014年 6月 23日 星期一 23:16 BJT

标题新闻：南非工会AMCU的总裁称持续五个月的铂金行业罢工“正式结束”，约七万工人周三起复工

AMCU：南非矿工与建筑业联盟

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