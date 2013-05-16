南非个股：铂金厂商Amplats遭罢工威胁，因裁员计划引发不满

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透约翰内斯堡5月16日 - 南非矿业和建筑业工人工会(AMCU)的一位官员周四表示，Anglo American Platinum 的南非矿区工人将自周四晚间开始停工，以表示对裁员计划的反对。消息造成该公司股价和南非兰特急剧下跌。
“今天晚班我们不会下井，明天白班也不会工作，”这位要求匿名的工会官员表示。他不能确定停工会持续多久。
Anglo American 旗下的铂金(白金)企业Amplats上周表示，计划在Rustenburg矿区裁员6千人。最初计划是裁员1.4万人，引发了政府不满。该公司是全球最大的铂金生产商。
去年南非矿场曾发生暴力罢工骚乱，最终损及经济成长并导致南非信贷评级被调降。爆发又一轮动乱的可能性打击兰特兑美元下跌逾1%至9.352，接近3月所及的四年低点9.3655。Amplats股价大跌逾5%，触及2005年末以来的低点。
Amplats的发言人称公司未收到罢工通知。(完)
(编译 李春喜; 审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。