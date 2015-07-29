南非签证新规导致外国游客减少--旅游部长

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透约翰内斯堡7月29日 - 南非旅游部长哈内科姆（Derek Hanekom）周三称，南非签证新规导致外国游客大幅减少，可能需要作出调整。
去年南非实施签证新规，申请签证时要求提供生物信息，这对于中国等国家的游客造成不便，譬如在中国，南非只有在北京和上海才有使领馆。
而今年6月起实施新规又添新的要求，父母携未成年子女入境南非，必须出示子女出生证，这遭到旅游业以及一些外国政府的猛烈批评。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。