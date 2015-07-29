版本:
中国
乐享时尚 | 2015年 7月 29日 星期三 15:41 BJT

南非签证新规导致外国游客减少--旅游部长

路透约翰内斯堡7月29日 - 南非旅游部长哈内科姆（Derek Hanekom）周三称，南非签证新规导致外国游客大幅减少，可能需要作出调整。

去年南非实施签证新规，申请签证时要求提供生物信息，这对于中国等国家的游客造成不便，譬如在中国，南非只有在北京和上海才有使领馆。

而今年6月起实施新规又添新的要求，父母携未成年子女入境南非，必须出示子女出生证，这遭到旅游业以及一些外国政府的猛烈批评。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 乐享时尚

热门文章

编辑推荐

文章推荐