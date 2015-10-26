南非将放宽签证规定 考虑对中印俄访客免签

路透约翰内斯堡10月23日 - 南非政府周五称，将放宽针对携带未成年人的游客以及印度、中国及俄罗斯游客的签证规定。今年南非游客数量下降。

南非内政部在声明中称，内阁已经接受了相关委员会的建议。该委员会8月接受总统祖玛委任，评估签证新规的影响。

该部称，有关要求父母在携带未成年人前往南非旅游时持全份出生证明的规定，将调整为在申请签证阶段仅需出示出生证明原件或副本就行。

南非旅游部长Derek Hanekom7月时称，面对游客人数“出现令人不安的下降”，必须放宽签证规定。

受签证申请人必须亲自前往南非使领馆申请签证规定的影响，赴南非的中国游客数量锐减。

南非内政部承诺“放宽（签证）申请程序”，特别是对中国、印度及俄罗斯等国家的游客。

该部称，新规中将包括向常来常往的旅行者发放三个月至3年的长期多次入境签证。

南非正在考虑向印度、中国、俄罗斯及其他国家实施免签政策，同时也在考虑对护照上已盖有英国、美国、加拿大及其他签证申请严格的国家有效签证的游客实施落地签政策。（完）