南非葡萄酒厂商积极发力 冀望打入中国市场

(本文由路透中文网编译提供)

路透南非弗朗斯胡克5月26日（记者 Wendell Roelf） - 南非企业大亨库斯·贝克尔（Koos Bekker）旗下企业的葡萄酒销往全球各地，但是有一个小细节为外界了解他的重点市场提供了线索：所有酒瓶上都标注了中文。

他的Babylonstoren农庄所在的Stellenbosch葡萄酒产区的其他生产商也在走同样的路线，寻求充分利用中国葡萄酒消费需求高涨的良机。目前中国在加大对南非的投资。

“Babylonstoren对中国的出口策略是在北京市场表现抢眼，不但是在城区，而是在整个北京，”Charl Coetzee说道。他是南非媒体集团Naspers 董事长贝克尔的酒窖主管。

“我们只想拿下北京市场，如果我们打入北京市场，我们就会很高兴。”他说道。他说话时正有一对年轻亚洲夫妇在品酒间品尝产品。

根据南非葡萄酒行业信息系统中心的统计数据，仅2015年一年南非对中国的葡萄酒出口就增长了近30%。

南非西开普省经济机会部长Alan Winde称，目标是到2025年出口量翻一番。

南非葡萄酒行业年产值约265亿兰特（18亿美元），从业人员有30万。中国已经成为南非葡萄酒的第六大出口市场。

青睐网上购物的中国年轻白领不断增多，这推动了葡萄酒的需求。南非兰特兑美元汇率去年贬值30%也对提升需求有帮助。

但是，南非酒厂若想充分利用中国等地的新消费群体所带来的商机，也面临激烈竞争。

“我们意识到这种挑战就是不断让业界人士和消费者品尝南非的葡萄酒，更重要的是留住顾客，以保证他们会再次购买，”南非葡萄酒协会（Wine of South Africa）亚洲营销经理Michaela Stander表示。

“如果不能让中国消费者很好地了解并接受我们的葡萄酒，进口可能会很快再度回落。”(完)