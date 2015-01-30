《SAFT专栏》阿里巴巴股票集政治和热股风险于一身

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透1月29日 - 如果阿里巴巴股票的政治风险没有让你退却，那它附带的巨大执行风险，或许会吓到你。

最近两天阿里巴巴的这两大问题展露无遗。先是公司首次被中国监管机构批评存在不当行为，再来营收增长也没有达到预期，让投资者大失所望。

阿里巴巴股价(BABA.N)因此在两个交易日内挫跌逾12%，但仍比去年9月的首次公开招股(IPO)价格高出约三分之一。

投资者目前为阿里巴巴股票支付的价钱，约为过去年度每股获利的50倍，他们担心阿里巴巴在效仿其他成熟公司的做派，获利表现超标，但营收增长却逊于预期，尽管其营收增幅高达40%。

那么高的成长水平势必让投资者如获至宝，中国和电商两个题材的成功结合也让人垂涎三尺。阿里巴巴的确是可以股海未来之星自居，但事实上，所谓的未来，至少在中国的那部分的未来是存在一些特殊风险。

中国国家工商总局(SAIC)周三在其网站上发布报告，批评阿里巴巴控制不严，旗下淘宝网和阿里巴巴平台网店存在大量假烟假酒、假名牌包等违法商品。报告还称，工商总局推迟到现在才公布这份报告，是为了不影响阿里巴巴上市，如果真是这样，可以说这么做是不符合投资者最大利益的。

阿里巴巴公司那边为自己进行了强有力辩护，直指当局的指责“太不公平”，称他们事先既不知道有这份报告，也没有要求推迟公布报告，公司在管控上投入了大量且不断增加的资源。周四再看工商总局的网站时，那份报告就不见了。

我们无法得知那些批评的真相，以及阿里巴巴最后结果如何。但我们知道，相比美国或其他地方的私营企业，中国的私营企业更大程度上是政府控制的产物。阿里巴巴之所以能成就今天这样的巨大电商平台，是承蒙官方的批准，现在至少有一些官僚体系里的人盯上了阿里巴巴。投资者还要留意一点，中国人民日报周四也站在工商总局那边，劝告各大企业不要将自己的财富和声誉用于不正当的用途。

**热门板块热门股**

这并不是最近中国官方干预让民间企业遇到麻烦的单一案例。去年末，深圳当局突然停止对地产企业佳兆业发放例行许可，导致该公司无法销售或推进新盘。随后佳兆业数名高管辞职，集团海外债券付息违约，令其资产债权人陷入恐惧。

这两件事的确是无法相提并论，但中国正在大规模整顿腐败，未来发展难以预料。

有趣的是，投资者对营收不如预期的反应，似乎要比对政府的发难强烈得多。这说明投资者对阿里巴巴的关注更多的是把它看作一支成长股。在季度财报公布前，这种定位是准确的。毕竟我们谈论的情况是，营收增长40%，但股价下跌。

而股价走势最糟这天，工商总局的白皮书从其网站上撤下，这可能是阿里巴巴的一个胜利。阿里巴巴股价对政治问题反应不敏感，不意味着这些问题不重要。阿里巴巴股票的小买家可能没有花很多时间分析中国的政治风险。他们完全信赖美国的思维方式，对冲基金负责跟随趋势，共同基金则着眼在持仓中展示出最新最热的股票。

“如果我不买某只个股，那将是最热门行业的最热门股票，最受大众追捧、拼车(共乘)或通勤时随时有人谈论、且投资者往往屈从于社会压力而买进的那一档个股，”知名投资者Jack Lynch在25年前曾经写道。

把对中国和电商题材的热情集于一身的阿里巴巴可能不属于此类，但就算不是，也只差一步之遥。(完)

(编译 白云/王丽鑫; 审校 张明钧)

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