《SAFT专栏》阿里IPO：当高估值遭遇中国经济放缓

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/朱晓军
路透9月23日 - 阿里巴巴(BABA.N)趁经济红热之际发展壮大，但在经济步入乏力的中年期之际，阿里巴巴却以天价估值上市，应该怎么看？a)滑稽、b)担心，还是c)两件事不搭边？
上周把大量资金砸向阿里巴巴的投资者们，几乎都没注意到，中国现在真是今时不同往日。最近的工业生产数据触及2008年以来最糟糕水平，最清楚的说明了中国的状况。中国不再是经济放缓之时赶来营救的黑骑士，而是更加谨慎，也更被动。
中国财政部长楼继伟表示，不会因为单个经济指标变化而做大的政策调整，并表示中国不能依赖政府支出来提高基础设施投资。
无论你怎么解释，这都给阿里巴巴投资者带来疑问。这家中国电商企业首次公开发行(IPO)创下250亿美元的历史最高纪录，并且在上市首日大涨38%。
看好阿里巴巴在线交易平台的人，反驳思路无疑会是这样：称事实并非如此(中国仍在蓬勃增长。好吧，相对来讲是这样)，而且就算如此也无所谓(阿里巴巴增长不用靠中国)。但金融市场反应的肯定不只是事实，估值中也会包含不确定因素。
到目前为止，心存疑虑的投资者关注两个对于外来股东来说存在潜在风险的方面。
首先是公司的管理，其次是政治。
马云曾经直白的表示股东在他心理的重要程度，是排在消费者、员工之后，居第三位。尽管这可能是个好策略，但让投资者更受伤的，是让高管完全不受外界压力的公司架构。除此之外，上市的是开曼群岛注册的一个公司，只有一纸合约，给予它享受阿里巴巴获利的权利，这在中国的法律框架下是有些不确定性的。
这就要注意到政治因素，在中国的企业都要看当局的眼色行事，连全球知名企业也不例外。法律会有变化，执法也能调整。尽管往好的一面看，马云是中国首富，能走到今天的地位显然要有足够影响力。但往糟糕的一面看，马云可是中国首富，也是问题。
**增长杠杆**
的确，与亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)不同，阿里巴巴作为市场平台基本没有库存，资本效率和利润率都极高。
虽然这些利润率不依靠增长，但投资者对阿里巴巴的巨大估值则取决于增长。要想获得巨大估值，一种办法就是将未来增长折现，在阿里巴巴统治的中国电商界尤其如此。
一定程度上，这个题材很俗套：电商正在缺乏优质零售网络的中国抢占市场份额，而且中国本身也在向国内消费进行转型。这个题材目前仍然适用。还需指出，阿里巴巴之所以壮大、而且允许其壮大，部分原因就在于，它加快了从出口、投资转向消费的这一必要转型。
问题是，市场也许还没意识到这点，即阿里巴巴部分预期增长来自于中国经济本身的增长。中国今年经济增速虽然以发达经济体标准衡量无疑是快的，或许达到7%，但较之预估值和最近记录都是相当的下滑。
工业生产数据显示，水泥、钢铁和房地产等投资驱动的领域都在快速下滑。这也得到了发电和消费数据的证实。中国经济增速正快速放慢，而且从官员近期表态来看，他们无意过多干预。
需要强调的是，经济放缓和乐观反应都令人大呼意外。我猜想，对于那些参与阿里巴巴首次公开发行(IPO)交易的投资者来说，这两件事都没得到太多重视。
如果中国官员在经济放缓情形下也不太愿意撬动经济增长，那阿里巴巴可能将不得不面临一个全新的市场和经济环境。
阿里巴巴投资者或将发现，基于未来增长的股市高估值很像杠杆一样：只需要稍微改变未来增长的前提，就能产生巨大影响。(完)
(译文审校 王洋/田建华)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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