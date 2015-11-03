（修正）《SAFT专栏》央行货币政策填不上亚洲人口缺口

(修正标题措辞，将“黑洞”改为“缺口”)

撰稿 James Saft

路透11月3日 - 多年来在美国一直有一种说法，那就是美联储虽然努力，但却不能用货币政策填补由财政刺激政策形成的缺口。

在亚洲，尤其是中国和日本，货币政策努力但却不能弥补的缺口是人口--一个由人造成的缺口。

上周四中国宣布终结采用数十年的“一胎”政策时这一点尤其明显，而仅仅数天之前，中国央行宣布降息，这是不到一年时间的第六次降息。

一个现象往往与另一个存在关联：中国央行努力应对的经济放缓问题，在一定程度上是由此前曾经庞大的未开发劳动力资源枯竭造成的。这令人质疑中国长期以来依赖投资和出口的经济模式，并呼吁向内需拉动型经济转型，而中国对此也是心知肚明。

日本的情况则略有不同，在人口萎缩的道路上走得更远。

无论中国还是日本，都要求采取货币政策和对金融市场的操纵来迅速提振经济；美国无疑也曾经如此。

说到货币政策，七年来一直未能提高“零”利率目标下限的美联储发现，它更能推升交易员屏幕上的资产价格，而不是经济活动或通胀水平；就亚洲而言，它在促进人口增长或吸引移民方面就更使不上劲了。

货币政策能做到的是快速行动，而且它所面临的政治阻力通常不会像长期政策决议那样大。

当然，中国在实现自身意志方面不会碰到内部的政治障碍。中国普遍两孩政策是在劳动年龄人口萎缩的情况下出台的，而且大概从2030年起，中国人口总数也将开始下降，给劳动年龄人口带来越来越大的负担。

从经济的角度而言，中国的政策调整有两个问题：其一是政策根本不会奏效；其二，即便奏效，也将为时晚矣。

在没有大规模补贴的情况下，中国的父母们或许并不愿意生二胎。就和他们自己生活在这个国度、指望大家庭养老的父辈一样，不愿生二胎的原因也是经济上的。与墨西哥、日本、韩国等国家一样，如今的中国人都希望把有限的资源用在为数不多的孩子身上。

**进一步放松政策**

现阶段中国面临着经济放缓的问题，有可能使其增长率远低于7%的官方目标，政府现在距离这个目标越来越远。Fathom Consulting的经济学家估计，中国自去年初以来的实际经济增速下降了一半以上，可能从6%降到了不到3%的水平。

其结果就是进一步放松政策。

“我们预计中国明年可能会进一步大幅度调降政策利率，特别是考虑到中国的利率实际上依然居高不下，”Fathom在给客户的报告中称。

日本首相安倍晋三所奉行的安倍经济学也是一种隐含人口学难题的政策方案。这一方案实际上集合了刺激增长和通胀的、彻底的量化宽松、财政刺激措施以及结构性改革。

尽管日本政府为此划拨出数千亿美元计的直接支出，并且日本央行大规模购买了相当于近70%全年产出的资产，安倍经济学依然尚未实现促进经济自我持续增长和提振通胀的基本目标。

日本央行在上周政策会议上维持利率和资产购买计划不变，虽然指出前景正在恶化。日本经济在第二季萎缩，而且可能仍在继续下滑，从而令日本在安倍执政的三年里第二次滑入经济衰退。

此外，日本央行再次推后了实现2%通胀目标的时间表，称要等到2016财年的下半年。

日本央行看来已经失去了镇定，考虑到央行举措和安倍政策所表现出的混乱与矛盾，央行如此反应也是意料之中。

同中国一样，日本也已经计划提高生育率，但提振作用要到很久以后才能看到。

安倍在9月称，他的计划是要让日本生育率从1.4提高到1.8，使未来50年的日本人口稳定在1亿，当前为1.27亿人。安倍还希望能鼓励更多女性进入就业市场，从而帮助增加劳动人口。在引进移民方面，安倍仍保持沉默，或是反对此举措。

如果中国要以日本为鉴，那么就会发现人口缺口将很难通过货币政策手段来填补。(完)