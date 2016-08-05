《SAFT专栏》英国央行新尝试：在利率接近或低于零条件下破解政策难题

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透8月4日 - 英国央行排除负利率，一只手被绑在了身后，但至少用另只手挡住了一记重拳。

定期融资计划(TFS)至少对英国来说是新武器，计划以优惠条件向银行提供最多1,000亿英镑贷款，只要他们把钱贷给企业和消费者。

与欧洲央行使用的计划相似，TFS可能帮助英国央行在利率已接近或低于零的条件下，从核心解决货币政策的难题：怎样进一步放松而不打击金融系统。

苦于英国公投脱欧后经济失速，英国央行周四降息25个基点，增加量化宽松规模并拓宽其购买标的，同时公布了TFS。

与此同时英国央行卡尼似乎排除负利率。这一政策在日本、瑞士和欧元区的效果称不上是完全成功，它给金融机构造成很大了打击。

“我不是负利率的拥趸，”卡尼称，并表示他“想象不出自己考虑负利率的情景。”

卡尼此前曾称，负利率旨在让货币贬值，但只是让需求从一个地方转移到另一个地方，而非增加需求总和。

负利率对银行和保险业者而言也是问题，因他们是依靠自身融资利率与向借款人收费的利率之差来获利。

这正是期限融资计划(TFS)试图解决的问题。在接下来的18个月，英国的银行业者能以接近英国央行指标利率的水平，获得四年期的央行贷款。如果银行减少他们的放贷净额，则面临惩罚性利率。因此，鉴于有足够的需求，他们应当愿意放贷，即便英国央行降息。

这甚至可能消除实施负利率的必要性，因英国央行会继续放松融资条件并伴以惩罚性条款，尽管有零下限的明显障碍。

如果英国央行再度降息25个基点，其主要利率当然会为零。

**政策不错，需求堪忧**

但从另一个角度看，TFS并没有太多地提振需求。这从两方面看似乎是合理的。首先，即使银行降低贷款条件，借款方也不得不相信贷款支持的项目或消费，将由未来的现金流来保证。鉴于英国退欧的不确定性以及英国的经济状况，对于英国的借款人而言，目前最低的心理回报率(hurdle rate)可能相当的高。

其次，目前财政政策会比货币政策有效得多，或者更确切地说，财政刺激会使像TFS这样的货币政策更加有效。财政方面有何动作，仍需拭目以待，但英国退欧既是理由又是掣肘。

另外具有讽刺意味的是，TFS将会支撑英国的房价，同时却无法增加供应，从而有可能导致楼市再度滋生泡沫，这对于经济而言不仅无用，还会造成扭曲。

不过，TFS的威力可能十分强大，因为它使英国央行不仅控制其向银行所提供贷款的价格，还控制了这些贷款的期限。M&G Investments的Eric Lonergan在7月讨论欧洲央行采用类似政策时就曾举例说明，央行如何向银行业提供利率为负5%的20年期贷款，来支持对耐久财(耐用品)的放贷。

“这能奏效吗？”Lonergan在个人博客上写道。“只要看看汽车类股的股价就知道了！”(here)

虽然TFS巧妙地避免了负利率或极低利率的部分限制，但代价是让央行参与挑选经济中的赢家和输家。一个显而易见的赢家是银行系统，他们不仅会从贷款中受益，有关决策层将帮助银行维持获利的看法也会让他们得到很大好处。

TFS将倾向于支持特定类型的贷款，尤其是抵押贷款。

另外，由于TFS的资金是由英国央行印钞提供的，因此非常像直升机撒钱和一项可能用于创造永久融资的计划。

再考虑到其他一些原因，不要指望美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快会采用这种计划。在美国，央行挑选胜负者的指控似乎比在英国更让人感到丢脸。

不过，TFS赋予英国央行更大的控制权，即便是在当前的极端情况下，并避免了实施负利率的一些代价。(完)