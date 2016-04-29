《SAFT专栏》“不惜代价”一词对于日本央行的意义？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张明钧/张涛/汪红英

路透4月28日 - 日本央行总裁黑田东彦或许已经有所领悟，在为与不为都无法发挥作用的情况下，“不惜代价”一词便失去了意义，也丧失其威力。

说到失去意义，我指的并不是像充满格言意味的格林斯潘(Alan Greenspan、前美国联邦储备理事会主席)那样。此处未知的意涵并没有什么威力、也没有什么魔力。我们正转向顺势疗法的领域，日本货币政策很可能也是如此。

日本央行周四并未推出新措施，引发日本股市.N225暴跌、日圆JPY=急涨，总裁黑田东彦在会后记者会上呼应了欧洲央行总裁德拉吉更为成功的口头干预，称：

“我们力求尽早达成2%通胀率的立场绝对没有改变，为了达成目标将不惜代价，”黑田东彦在记者会上称。“必要时，我们可以进一步深化负利率。”

他本就可以这么做，但他却没有这么做，而且有充分的理由可以认定他在短期内不会这么做。

毕竟在黑田东彦发表谈话之前，他已经决定不进一步下调负利率，同时还将最终达成2%通胀率目标的时程延后至2018年3月。另外需谨记的是，1月采取的负利率措施也没发挥多大效果。

尽管3月核心消费者物价指数较上年同期下降0.3%，但日本央行仍决定维持资产购买与基础货币扩张计划不变，只是新推出了一个面向地震灾区银行的小型贷款计划。

日本昨日公布的其他数据也整体表现疲弱。3月家庭支出较上年同期下滑5.3%，零售销售较上年同期下降1.1%。虽然上月工业生产增长，但却低于1988年的水平。

至于“不惜代价”，我们只知道黑田东彦认为，“直升机撒钱”违反宪法。“直升机撒钱”就是直接向民众普遍发放现金。许多人预计，这是黑田东彦的最后一个最佳选项。

“直升机撒钱，结果就是货币政策与财政政策不分，”黑田东彦表示，“但发达国家通过历史经验认识到，货币政策与财政政策之间应该保持界线，央行负责前者，政府负责后者。”

**镇定理由，惊慌理由**

虽然直接向民众发钱可能违法，但似乎肯定比日本央行现在采取的一些政策更直接一些，比如买进和寻求推高加薪企业的股票价格。是的，这点没错。指数与ETF公司已匆忙推出符合日本央行3月阐释的实物资本与人力资本条件的投资产品。

沿着日本央行原来的道路迈出更多步伐，真正困难并不是这些措施以前引发的负面市场反应，而是那些市场反应缘于人们愈加怀疑，量化宽松型政策还能否继续扩大。

“这是因为，考虑到日本央行所购日债和ETF的巨大规模，央行的货币政策正接近极限，”法国兴业银行的Takuji Aida和Kiyoko Katahira在一份客户报告中说。日本央行持有的公债在日本流通公债中占比很高，同时由于大量购买ETF，日本央行已成为大型企业的大股东。

“当央行动用下一个扩大量化宽松规模的机会时，市场可能会觉得央行又一次达到了极限。”

至于进一步下调已经是负值的利率，这也将是一个充满困难和危险的决定。别忘了，在日本央行宣布负利率政策后，日本银行业的股价大幅下跌，而银行业绝对是应该在复苏中扮演关键角色的行业。在欧洲央行宣布负利率政策后，欧洲银行业也出现了股价大跌的情况。

存贷款利差维持稳健水准，是银行赖以为生的业务模式，因此负利率对银行业而言犹如一剂毒药。当利率下降时，这种模式将濒临瓦解，更不用说银行的融资风险溢价可能上升。

最宽容的解读是，日本央行正在保留弹药，以便将来必要时，能够“不惜代价”地出手。而且话说回来，全球金融形势--其实指的就是中国--确实在最近几个月有所企稳。

当黑田东彦让“不惜代价”一词的含金量缩水时，真正的风险是失去外界的信任，也颜面尽失。(完)

(本文刊出时，James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能通过基金间接持有相关证券。)