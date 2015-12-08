《SAFT专栏》债券市场流动性应有合理的价格 才能体现其价值

撰稿 James Saft

路透12月8日 - 当前对债券市场流动性的担忧只能说明这样一个事实，取消补贴必会引起价格上涨。

本文的补贴指的是公共财政给银行的补贴，然后传导至市场流动性。面对人为压低的融资成本和低息资金，银行自然是能赚多少是多少。

随着补贴被恰当且痛苦地取消，流动性成本变高，更加接近其真正的成本和风险水平。这是好事。

债市担忧向全球市场发出冲击波，特别是在今年4月“德债恐慌”期间，当时10年期德国公债收益率(殖利率)暴涨近10倍，在短短三周多时间内飙升72个基点。根据国际清算银行(BIS)周日发表的相关研究报告，在所有此类案例中，市场的异动至少在一定程度上都是因为，金融企业不愿或者无法靠自身财力在买卖单失衡中套利。

当市场失衡时，银行通常会使用自身财力购买证券并有望短暂持有。这样做虽有利可图，但却隐含通常不会反映到季度损益账目上的风险。更为严苛的新银行业法规更是进一步打击了银行这样做的积极性，导致市场波动更甚。

“可以肯定的是，从一定程度上讲，这可能发映出融资和市场流动性的价格就象金融危机前一样被严重低估，”BIS的Claudio Borio称。BIS通常被称为各央行的中央银行。

“我们不想回到那时候。但这同时也是市场疲弱加深的征兆。尤为明显的是，扣除官方支持因素，主要发达经济体中的独立银行评级自2010年以来已进一步恶化。”

我们当然不希望回去。正因为如此，对于银行业普遍抱怨的，新法规有碍他们发挥金融机构的作用，我们最好给打上大大的折扣。

这种现象的另一个因素则是，中长期投资人希望买到某种保险，不受汇率剧烈波动或利率持续偏低的相关风险影响。这听起来是不错的主意，但这无法完全没有风险，而银行业现在已经比较不愿意承担这个风险了。

**掉期**

根据BIS的资料，德债市场的剧烈波动源自于衍生性商品市场；在衍生品市场上，利率掉期成本市场曾出现非常异常走势。在德债风波发生之前，从1月到4月20日，买进远期利率掉期合约的成本上升了两倍。

虽然这种价格走势通常是反映对于银行业体质的忧虑，因为掉期合约带有银行交易方或许违约的风险，但这次BIS认为，这个走势可能是因为长线投资人需要的掉期产品，多过银行愿意提供的。

“欧元地区利率衍生品市场这样的震荡走势，令人怀疑当面临可能短暂的买卖单失衡时，能有平稳的定价回应，”BIS指出。(here)

怪异的是，在美国掉期市场上，目前息差稳稳位于负值水准，暗示投资人对于与民营银行交易、而非与政府交易，并未要求任何风险溢价。美国这种现象的根本原因似乎是因为外国央行出售美国公债，很可能是中国央行在出脱美债取得资金，以应付资金外流。这些被出售的美债已经让银行业者消化不了，这些银行不仅不想动用资本负债表的空间持有更多美债，而且连承担极低的套利风险都没兴趣。

恕我直言，这里的重点在于买卖单失衡情况并非总是短暂的，而银行业者也应该照实定价反映。那些寻求安稳的长线投资人，所追逐的是一个很有价值的服务，而银行业者需要为这个服务定价，反映它的风险。衍生品市场三不五时的震荡走势，将是让金融系统更加稳定而必须付出的小小代价，有了更稳定的金融系统，全球经济遭到金融风暴冲击的频率会更低。

没错，流动性低落会拖累经济成长，但这本来就有得有失。银行业者终究会补强资本，而且可能会适度地承担更多风险。

后金融危机的世界或许有更多震荡波动，但那种真正具毁减性的震荡波动，已经比较少了。(完)