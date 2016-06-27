《SAFT专栏》英国退出欧盟 给全球化一记沉重打击

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/刘秀红

路透6月24日 - 英国公投意外决定脱欧，使得全球化浪潮上演二战结束以来最大的逆转。

对英国和欧盟来说，英国周四公投决定脱欧的空前之举，都可能引发更多的分裂行动。这对经济及金融市场所造成的影响层面相当广大，但可概述为：未来几年内人民、商品及资本移动将面临更高的壁垒，且不仅限于英国。

这并非不可避免，也不会均匀遍布在时间和空间当中，但将带来相当庞大的代价。

“英国的全球化后退了一大步。这个趋势在西方获得了广泛的政治支持。这一重大长期变化有可能对中期经济增长、企业获利及资产价格产生巨大影响，”瑞士信贷驻伦敦的Ric Deverell和Neville Hill在客户报告中称。

“我们认为很多市场的重新定价还将继续进行。”

这种说法非常含蓄。

公投结果公布后几小时，离英国极远、可能是全球最重要的一个市场重新定价已经剧烈进行。追踪美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策调整预期的期货价格显示，美国先降息再升息的机率上升。

虽然周三时美国11月大选前升息的机率超过三分之一，但现在市场认为届时无望升息，降息的机率为八分之一。这是因为英国脱欧增加了导致全球经济长期增长下滑的因素，也加剧了进一步冲击的可能性。

“这次反欧盟体制的公投有一些泛发达市场的色彩，可能令市场更加担心特朗普在2016年11月当选美国总统，或法国极右翼民族阵线主席勒庞(Marine Le Pen)在2017年的法国大选中表现突出，”Renaissance Capital经济分析师Charlie Robertson给客户写道。

“我们仍认为政治趋势渐渐转为不支持富裕群体(伦敦投票留欧)，赞成凯恩斯主义的支出政策。”

**美国总统大选**

事实上，这次公投最令人不安的其中一个方面在于，在对公投事件的解读上，掌握着全球大多数投资、分析和新闻命脉的精英们与英国选民之间存在巨大差异。

如果同样大跌眼镜的场景再现于特朗普特色的美国总统大选，则将黯淡至极。不妨设想，你现在认为全球资本和贸易流正面临威胁，但这还不算完，待白宫迎来特朗普，他的政策将导致全球贸易战，而且对于履行主权债务的意义方面也有着弹性想法。

而实际上，即使特朗普没有获胜，从某些方面来讲，全球化已经在倒退，而且可能还会持续。全球化的三大支撑因素：移民、贸易和资本流动都在受到不同程度的压制。

根据国际货币基金组织(IMF)的数据，去年以美元计全球商品和服务出口规模下滑12.9%，其中仅商品贸易便下降12.5%。二战后全球贸易的增长一直要快于全球经济增长，但金融危机过后全球贸易增长未能实现持续复苏，根据世界贸易组织(WTO)的数据，截至去年年底仅增长1%左右。尽管这其中一部分要归因于美元升值以及大宗商品价格的走软，但不断加高的贸易壁垒也在很大程度上难逃其咎。据经济政策研究中心(CEPR)，2015年头10个月，20国集团(G20)如关税和补贴等扭曲性贸易措施增多了40%。

据国际清算银行(BIS)数据，衡量资金流动的关键指标--全球银行间拆借规模也在减少，2015年第四季下降逾5,000亿美元。其中很大一部分要归咎于围绕全球经济增长减弱程度的争论，但不论是增长递减还是相关的争论，短时间内都不太可能消失。

与此同时，随着政治风险的不断加剧，企业及个人亦切实有必要在投资方面采取更为谨慎的做法。即便不存在金融抑制，很多人可能也倾向于将更多的投资聚焦于本土。考虑到所有这些情况都将继续存在，全球重新定价料将不可避免。(完)

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资,但可能透过基金间接持有相关证券。)