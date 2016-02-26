《SAFT专栏》打击囤积现金之战 将刺激金银、名酒和艺术品市场

资料图片：2015年6月5日，西班牙马德里举行的罗契尔德收藏展上拍到的金条。 REUTERS/Andrea Comas

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张涛/王丽鑫/张明钧

路透2月25日 - 不论喜欢与否，大面额现金之战将影响其他市场，投资者和骗子将寻找方便的价值贮藏手段。

简单来说，如果更难以获得大面额现金，预计资金会流向艺术品、名酒和贵金属，因为合法的及形形色色的投资者将寻找其它替代品。

一些高层人士突然纷纷要求停止印制最高面额的纸币，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉最为突出。他在2月15日表示，可能取消500欧元纸币，担心被用于犯罪活动。一天后，美国前财长萨默斯随声附和，要求停止印制新的百元美钞，理由也是因为犯罪活动。

关于大额纸币，肯定存在一个支持取消的有趣论述。大额纸币在许多不良勾当中扮演着重要角色，比如贩毒、洗钱以及普通的避税。但企图废除大面额钞票，与希望推行负利率政策更加顺利运作，两者之间也有关联，尽管萨默斯对此轻描淡写。

尽管萨默斯等人认为，负利率政策要产生效果，未必一定要对银行存款收取提领费用而限制现金。但实情仍然是：把钱存入银行必须支付费用，以及干脆自己保管现金，这两者之间存在明显的因果关联。这对于希望刺激经济的央行官员来说是个问题，他们不希望负利率导致人们把钱取回家藏在床垫子下面。

看看上个月刚实施负利率的日本，保险箱的销售一年内翻番，一万日圆面值的钞票现占所有纸钞的92%。瑞士官员说他们没有计划取消千元瑞郎面值纸票，尽管千元钞流通量自2011年以来上升了约50%。

**金银、名酒、艺术品**

诚然，说不准负利率是否会持续及进一步扩大，降低货币便携程度以及流动性的呼吁能否实施，又更不确定。

不过两种情况都出现的话，无论是哪国货币，都别指望持有现金的人会乖乖接受自己的现金存款要被罚一道。

“投资者更加被迫要寻找替代资产，以便在这场打击囤积现金的战争里自保。简单说，能有效作为替代性避险工具的资产非常少，”前对冲基金Moore Capital高管Joe Roseman称。Roseman在他2012年的书中主张，非常规货币政策将把投资者推向白银、名酒、艺术品及黄金。

这当然不是决策者所想要的。当年首次推出量化宽松以及现在推出负利率的一个主要目的，都是要把资金驱赶流向金融资产、拉低资金成本、更容易借贷，以期刺激企业投资及扩张。

但就像我们已经看到的情况，负利率及超低利率把资金推向了收藏品及投资者寄望能保值的其他资产。

压在床底下的钱越来越难拿出来流通，可以预期的是，在其他条件不变下，这个趋势将延续且扩大，无论这些钱是流向了名表、珠宝、或没有到期日的预付卡或礼品卡等等。这些看起来的确是相当奇特的投资领域。

当然，贵金属或艺术品等资产所隐含的风险和现金大不相同，因此若预期人们现在将把合法储藏的金钱的多数进行转换，这样的想法就有点傻了。

对于投资人而言，现金的传统价值来自于两个层面：首先，现金应能留存该当地货币的名义价值；其次，现金还包含选择价值，也就是说当机会来到时，投资人可以轻松地将现金转换为其他资产。

现金的储存价值功能因为负利率政策而减损，因现在持有现金的成本增加。另外还存在通胀风险，若通胀重新点燃且失控，这将会是支持持有实质资产的另一个理由。

艺术品或美酒、以至于贵金属等等，这些资产所隐含的选择价值就没有那么高，因为买卖这些资产的费用往往偏高。

如果说在一经济体系中持有现金会遭到不同形式的课税，接下来事态会如何发展实在难以预想。(完)