《Saft专栏》央行官员的非常夏日

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/王冠中
路透5月2日 - 放下防晒霜和海滩浴巾，对于央行官员们来说，这又将是一个不同寻常的夏天。
艰难应对低增长和低通胀的全球主要央行，似乎正在向日本央行靠拢，考虑推出更多激进举措来促进经济。
欧洲央行周四降息，并暗示了一系列可能采取的非常规举措，只是没做出任何具体承诺。欧央行调降了指标利率25个基点至0.50%，并把隔夜贷款工具(marginal lending facility)利率降低0.5个百分点至1%。
美联储周三维持利率不变，但在声明中增加了一个关键词，为它在必要时增减债券购买保留了可能性。尽管美联储不愿意轻易排除任何选项，但一个重要的改变是，这是近几个月来美联储首次讨论采取更多行动的可能性。联储内部对于采取更多量化宽松是否必要或明智存在意见分歧。
即便股市上涨债市下跌，全球经济仍明显处于趋软状态，并且情况还在恶化。
用萧条来形容欧元区状况也未尝不可，高企的失业率几乎没有改善的迹象。欧元区4月通胀率降至仅1.2%，而受打击最严重的地区已经处于通缩。
摩根大通全球采购经理人调查显示，全球制造业已徘徊在仅略好于荣枯分界的水平，所有主要经济体状况都在走软。
**欧元区的解决方式**
欧洲央行能做什么？
该央行的最大问题是，其宽松货币政策并没有怎么真正惠及企业。这是因为高度依赖银行融资的欧洲经济，正面临银行业危机和资本重组，二线地区尤其如此。即便银行现在能以低利率满足每天的流动性需求，但基本不想积极放贷，而更愿意持有公债。
在企业融资有八成来自银行的经济体中，这是个影响深远的问题。相较之下，美国企业有八成融资是来自资本市场。
欧洲央行总裁德拉吉称，央行将与其他欧元区机构进行磋商，讨论将信贷导入实体经济的做法，尤其是让中小企业取得资金，或许可能透过重振证券化市场。他也讨论了相当于负利率政策的可能性。在负利率情况下，存款者要付钱给银行方能存放资金。
欧洲央行很难会同意这一些作法。尽管有部分委员准备好要采取更多举措，也可能已在这次提出倡议，但欧洲央行内部的德国央行派人士会继续持反对态度。
**美联储内部分歧**
美联储也面临类似的胶着情况。就业情况仍旧低迷，而美联储偏好的通胀指标上月仅上扬1.1%，显示经济疲弱而且政策还有操作空间。
有趣的是，投资人持有较长期债券通常会要求的期限溢价(term premium)，已缩减到零水准。这可能暗示债市泡沫，但也可能显示对于未来成长缺乏信心，引申的话，也就是对未来的利率缺乏信心。
从表面上来看，这似乎意味着美联储需要增加买债规模，或者开始买进更广泛类别资产，让刺激措施能更好地传导至企业和家庭。
然而，尽管美联储要达成通胀和就业双重目标，显然还有进一步加大力度的空间，但要实际采取更多的举措，在联储内部将引发争议，而且可能危及金融稳定性，更糟的是可能要更扩大现已无效的措施。
可能的情况就是经济持续疲弱，到了夏季，我们又将讨论另一波全球低迷景况，虽然可能不算太严重。中国数据疲弱，而尽管终结撙节措施的讨论甚多，欧洲、英国和美国的政府支出仍将持续面临压力。
和持续了一整年的结束营业大拍卖一样，总有一天，特别货币政策会变得一点都不特别了。(完)
(译文审校 隋芬/蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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