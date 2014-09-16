《SAFT专栏》中国放任经济放缓 不充当投资者后盾

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张涛/朱晓军

路透9月16日 - 在当今世界，投资者日益认为决策者会为其殿后。但中国可能即将证明，它不那么做也行得通。

中国经济成长正在急剧减速，脱离令人目眩的水平。8月规模以上工业增加值同比增长6.9%，增速降至2008年以来的低点。中国经济的传统支柱--固定投资全面放缓。

这使得今年经济增长7.5%的政府目标显得很渺茫。数据公布后，分析师迅速下调了增长预测。

然而尽管如此，有迹象显示中国将避免出台全面的经济刺激措施。以前每当经济低迷的时候，中国总会采取这种做法，许多投资者也推测中国会这么做。这成了支撑他们投机行为的“消灾卡”。

“更令人意外的是，北京反应平静。北京强调了劳动市场的韧性，并再度淡化短期经济增长目标的重要性，”法国兴业银行的分析师Wei Yao在客户报告中写道。

“新领导层对于短期痛苦的忍耐力，似乎又大幅提高了一个层次。”

上周中国总理李克强在天津出席世界经济论坛会议时表示，中国将避免印钞，而且他谈论7.5%增长目标的语气也有所软化。当时他可能已经知道8月的工业生产数据。

面对曾在2008年引发恐慌的这种数据，李克强还能够表现镇定，部分原因在于中国经济发生了结构性变化，使得就业与高速经济增长之间的关联不再那么紧密。人口老龄化不仅意味着就业年龄的人数减少，也意味着经济向消费者服务的方向转变，尽管仍处于初期阶段。这也是有利条件。

中国与10年前相比，虽然无法承受增速降至5%甚至更低的硬着陆，但完全可以忍受6%或7%的增长水平，这样的增速不至于导致大规模失业并造成社会动荡。

长远来看，这是好事。经济学家曾反复指出，中国对固定投资的依赖，比如在房地产、基础设施和以出口为导向的生产等方面的投资，正在导致经济严重失衡。不仅这些投资的质量在下降--想想房地产开发造成的那些鬼城，而且世界其它地区吸收出口的能力也成问题。

**风险资产受到威胁**

不过，短期来看，中国放任增长放缓的态度也带来某些问题。不仅仅中国股市还没有对此作出调整，而且中国增长放缓以及减少对进口原材料的依赖，会对巴西和澳洲等国造成严重影响。

工业生产数据显示，全部18个主要行业增速都在下滑，说明基础设施投资减少，水泥和钢铁等依靠自然资源的领域局面更加艰难。发电量增速一路下滑至同比增长仅0.6%，前月增速为5.3%。

虽然全球股市在数据发布后下跌，但反应相当温和。这可能是因为密切关注中国的投资者还沉浸在此前的全速增长中，还来不及意识到新的现实并作出反应。

他们迟早会清醒过来，也会意识到中国此前作为增长引擎实际上是多么强大的风险利好因素。

毫无疑问，中国增长减速的影响当前也遭到削弱，因为目前全球金融氛围宽松，而即使考虑到美国联邦储备理事会(美联储/FED)将停止购债，金融环境还可能变得更加宽松。

不仅欧洲央行正初步计划和实施量化宽松(QE)，日本央行也很可能进一步出台措施来支撑增长。将在周三宣布货币政策声明的美联储是一个变数。虽然美联储不太可能暗示很快升息，但一旦其这样表态，中国放任增长放缓的影响就会来得更加强烈和突然。

即便如此，关键还在于中国经济新立场对金融市场的影响。虽然金融市场可以快速应变，也可以大幅波动，但最终还得反映其背后的经济基本面现实。

中国经济增长减速，给予改革更多耐心和为不给大众就业指标太多压力，可是个大事。(完)

(译文审校 高琦/田建华)

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