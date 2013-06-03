《Saft专栏》中国不用等到明斯基时刻来暴露问题

(本文作者是路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft;编译 王洋/朱晓军

路透5月30日 - 中国已开始要用越来越多的债券，来支撑越来越慢的经济增长速度。

这个问题不只是所筹到的钱都花到哪里去了，更要命的是一旦我们发觉了资金去向，接下来怎么办。

同时这亦让人担忧中国可能也遇到了“明斯基时刻”(Minsky moment)--即投资者清算仓位以偿还投机借款，导致的债市大崩盘。

即使我们排除突然破灭的可能，中国的低效投资也意味着它的增长在中期面临很大的风险。

先来看事实--中国第一季经济增速从上年同期的8.1%下滑至7.7%，这还是在总信贷飙升58%的情况下实现的。以此计算，中国每借款1元带动的经济增长只有一年前的60%。自2009年以来，中国政府向市场注入大量信贷以遏制经济滑坡。除了一个季度外，每一季的信贷增速都超过名义GDP增速，一改之前的态势。尽管4月份总信贷量呈现环比下降，仍较上一年同期增长逾70%。

“在微观层面上，我们注意到公司债和地方政府融资平台债已有不可忽视的一部分无法覆盖财务成本。在宏观层面上，我们估计中国的偿债成本已明显超过潜在经济增速，”法国兴业银行分析师姚炜在给客户的报告中称。

“由此，在无益于经济实体的情况下，债务雪球越滚越大。”

姚炜估计，如果中国债务像按揭贷款那样分期偿还，中国的偿债比率为略低于GDP的30%，其中三分之一付的是利息，其余则是还本。更糟糕的是，这些债务似乎很有可能不被偿还。只要看一下信贷增速，然后严格细审银行体系里仅1%的不良贷款率，大概就有数了。

这强烈暗示贷款并不是被偿还，而是借新还旧，这是一个典型的信贷泡沫症状。

**明斯基理论与反论**

这就增加了发生明斯基时刻的可能性，这是瑞银分析师George Magnus率先提出的观察。根据理论，无法从贫弱投资中获取足够收入的投资者，最终只能透过借款来维持投资。如果贷款被催缴--也许是一宗意外事件导致资产价格大跌，那么投资者不仅要清算低弱资产以偿债，还要被迫尽快抛售以缴清保证金。

明斯基理论在中国立足未稳，就面临质疑，其中主要也是迄今最成功的反对论点就是国家的作用。中国不仅有理由阻止这种后果，也拥有大量有效的金融及银行体系调控手段可用。

中国计划对影子银行体系采取更严格的监管，期间已暗示并不愿意支持信贷的不断增长。这和中国发生内生型金融危机或是中国不会强烈应对被迫面临的危机，截然不同。

但我们仍要面对两个无法逃避的事实：债务很庞大，最终一定要偿还和重组；而且融资借款的项目和企业，其体质均不佳。

中国在债务上勉力维持，并在减少依赖资本投入、向更以消费为导向的经济转型路上缓慢前进之际，所有这些最可能带来的结果就是若干年令人失望的增长。中国总理李克强最近表示，中国经济平均年成长率需要有7%，以达到2020年之前人均国民生产总值(GNP)成长一倍的目标。这暗示如果有风险的话，成长率将会低于市场目前的中期预估值。

这对世界其他国家和地区的影响显然十分深远。中国一直是自然资源的主要买家，即使中国经济只是伤风感冒，旷日持久的缓慢增长也够其他国家喷嚏连连。(完)

(译文审校 沈以文)

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