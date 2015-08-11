《SAFT专栏》中国外汇储备缩减 翻转全球经济轴心

撰稿 James Saft 编译 刘秀红/王丽鑫/许娜

路透8月11日 - 中国庞大的外汇储备规模正以年化逾5,000亿美元的速度缩减，这一趋势有可能令全球信贷状况为之收紧。

中国央行称，7月外汇储备规模下降430亿美元至3.65万亿(兆)美元。这还是该行有史以来第一次公布月度外汇储备报告。

中国的外汇储备规模目前在全球排名首位，一年多以来不断缩水，似乎开启对1999年以来累加趋势的长期逆转。

资金出走中国令外汇储备规模下降，但中国央行至少目前看来希望维持人民币汇率的稳定，其中一部分原因是计划让人民币跻身全球主要储备货币之列。

“在资本外流的背景下，中国央行已从不断积累储备阻止人民币升值转为动用储备来抑制人民币贬值，”法国兴业银行策略师Alvin Tan和Jason Daw在写给客户的一份报告中称。

对于开放型经济而言，资金外流会导致本国货币贬值。但在中国却有所不同，中国向来对人民币汇率进行严格管理。

中国积累外汇储备的实力之庞大，不论怎样形容都不算过分，表现出对买入美元资产尤其是美国公债的浓厚兴趣，等于为所有美元借款人提供融资。

这反过来又意味着，如果中国开始抛售美元及美债，在其它因素不变的情况下，从贸易到投资再到消费等各个方面的信贷成本都将加大。

而其它因素却很难不变，至少目前而言，美元仍然维持强势及低利率水平。

尽管中国出口多于进口，而且还有海外投资的收入汇入，但外汇储备在下滑。虽然外资对中国证券的热度降温，但很大一部分资金流出可能来自中国人手中，他们寻找前景更好的投资，或者是为了更有效的防范可能被没收的情况。

中国下大力度支撑股市可能有些讽刺：部分原因是为了让投资者不要惊慌，但追查卖空现象却只是加剧了担忧。

**经济实力改变**

尽管中国的出口商可能热切希望允许人民币贬值，但当局现在忙于说服国际货币基金组织(IMF)在11月决定将人民币纳入特别提款权货币篮子。以邻为壑的本币贬值在国际上可能反响不会太好，这为中国维持人民币稳定，并持续降低外汇储备提供了论据。

High Frequency Economics估算，合计外汇储备变动及其他资本流动，中国7月共向全球其他地区出口1,260亿美元资本，合年率为1.5万亿美元。

其中一些资金将用于为所谓的“丝绸之路”(Silk Roads)项目融资，例如近期所宣布价值460亿美元的创建中国与巴基斯坦经济走廊计划。

其它由民间控制的资金则将用于在悉尼、纽约或伦敦市中心收购房地产，或者是针对海外企业和证券的民间投资。

这或许只是积累了大量财富后，目前又面临经济放缓、且从以生产和出口为导向的经济，转型为消费带动型经济之转变令人担忧的情况下，中国资本希望多元化投资的合理企求。

这暗示了人民币和外汇储备持续承压。中国目前有足够的资金和决心继续支撑人民币，这一点基本没什么疑问。本币汇率下跌可能会加剧国内市场问题，降低本币在海外的受欢迎程度。

不过，随着美元流出海外，美国公债可能会被抛售，或者，至少债券到期后的收益不会被用于再投资。美国财政部估计，截止5月，中国持有略低于1.3万亿(兆)美元的美国公债，是目前为止最大的官方投资者。

今年稍晚，我们或许会看到中国出脱美国公债与美联储升息，而这两个因素都将令信贷收紧。(完)

(编译 刘秀红/王丽鑫/许娜；审校 张荻/王洋/陈宗琦)

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