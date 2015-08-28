《SAFT专栏》来自中国的量化紧缩

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft;编译 许娜/徐文焰/郑茵
路透8月27日 - 资金正在加快流出中国，导致当局出售外汇储备，而这么做无异于一场全球量化紧缩。
若其它地区没有放松政策，对高风险资产和全球经济增长而言，前路将更加坎坷。
中国把通过国际贸易流入国内的美元投入到美国公债等证券上，以防止人民币CNH=升值，中国央行在2003年开始的10年里积聚了近4万亿(兆)美元的海外资产。
现在资金则掉头流出，且在中国当局让人民币贬值、完善人民币兑美元汇率机制后有加快外流的趋势。
但是，中国7月消耗外储的规模相当于每年逾5,000亿美元，这与自8月11日人民币汇率调整以来，中国央行可能已花费1,000-2,000亿美元外储的报导不符。
“中国人民银行一直在护卫人民币，抛售外汇储备并减持全球固定收益资产。这些行动相当于解除量化宽松(QE)，”德意志银行的策略师George Saravelos在客户报告中称。
别忘了，中国人民银行购买并储备起来的资产规模，比美国联邦储备委员会(美联储/FED)所有QE举措加起来还大。中国不断积累储备，帮助造就了全球过于宽松的金融环境，这样的环境在金融危机中形成并破灭。缩减储备的过程可能没有那么激烈，而更像是缓慢放血。
中国抛售美国公债的影响可能已经显现。周二和周三的美债标售中，来自包括外国央行的“间接投标者”的需求疲弱，体现出整体需求的低迷。
同样，美国公债价格也没有明显变化，与以往金融环境趋紧迹象出现时的表现迥异。尽管是避险资产，可是自中国8月11日令人民币大幅贬值以来，10年期美债US10YT=RR价格反而走低，推动收益率(殖利率)上升了4个基点，目前报2.17%。
现供职于骏利资产管理集团的债券市场大佬葛罗斯在推特上曾质疑，中国是否在抛售长期美国公债US30YT=RR。不过他尚未详细阐述这一问题。
资金流出中国有诸多复杂原因。其中有一些是直接和间接的投资流出，还有一部分源于中国民众寻求避险。
**屋漏偏逢连夜雨**
中国支撑股市以及在外汇市场采取的举措，均可算作重大失误。人民币最初的贬值引发货币继续走软的忧虑，导致投机性资本外流规模增大。而股市救市政策虽然手段严厉，有数名卖空者和一名财经记者被捕，却只是激发了恐惧心理，效果并不明显，未能让投资者对当局掌控局面的信心有所增强。
中国拥有3.6万亿美元外汇储备，因此当局在选择应对资本外流时有很大的余地，这一点几乎没什么疑问，但这种局面不会一直持续下去。如果中国多少可以算作是采取那种没有资本管制的固定汇率，那么该国的外汇储备远远高于国际货币基金组织(IMF)在类似情况下所建议的水平。
“简而言之，中国央行储备无疑雄厚，但并不是无限的。让这场稳定汇率的战争持续太久，并不是什么好主意，”法兴银行首席中国经济学家姚炜在给客户的报告中写道。
借用起源于中国的量化紧缩概念，有助于很好地解释过去几周的市场动荡。风险资产受到打击，固定收益市场也面临错综复杂的局面。美国公债可能出现一些避险需求，因为紧缩对经济成长不利，但抛售储备这一事实以及对情况进一步恶化的担心，却抵消了这些需求。
这样的形势也许很难轻松摆脱。中国经济不会迅速扭转，也就不大可能吸引资本流入，而一味允许人民币大幅贬值似乎也不可行。真实的情况很可能就是，在10多年来不断吸引资本流入并刺激全球金融形势后，中国以及全球其他经济体，可能要走很长一段时间的回头路。
对此正确的比喻或许并不是泡沫破裂，而是一段长期缓慢的通缩。(完)
(译文审校 张荻/张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。