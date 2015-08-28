《SAFT专栏》来自中国的量化紧缩

图为在北京拍摄的一枚人民币硬币和百元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft;编译 许娜/徐文焰/郑茵

路透8月27日 - 资金正在加快流出中国，导致当局出售外汇储备，而这么做无异于一场全球量化紧缩。

若其它地区没有放松政策，对高风险资产和全球经济增长而言，前路将更加坎坷。

中国把通过国际贸易流入国内的美元投入到美国公债等证券上，以防止人民币CNH=升值，中国央行在2003年开始的10年里积聚了近4万亿(兆)美元的海外资产。

现在资金则掉头流出，且在中国当局让人民币贬值、完善人民币兑美元汇率机制后有加快外流的趋势。

但是，中国7月消耗外储的规模相当于每年逾5,000亿美元，这与自8月11日人民币汇率调整以来，中国央行可能已花费1,000-2,000亿美元外储的报导不符。

“中国人民银行一直在护卫人民币，抛售外汇储备并减持全球固定收益资产。这些行动相当于解除量化宽松(QE)，”德意志银行的策略师George Saravelos在客户报告中称。

别忘了，中国人民银行购买并储备起来的资产规模，比美国联邦储备委员会(美联储/FED)所有QE举措加起来还大。中国不断积累储备，帮助造就了全球过于宽松的金融环境，这样的环境在金融危机中形成并破灭。缩减储备的过程可能没有那么激烈，而更像是缓慢放血。

中国抛售美国公债的影响可能已经显现。周二和周三的美债标售中，来自包括外国央行的“间接投标者”的需求疲弱，体现出整体需求的低迷。

同样，美国公债价格也没有明显变化，与以往金融环境趋紧迹象出现时的表现迥异。尽管是避险资产，可是自中国8月11日令人民币大幅贬值以来，10年期美债US10YT=RR价格反而走低，推动收益率(殖利率)上升了4个基点，目前报2.17%。

现供职于骏利资产管理集团的债券市场大佬葛罗斯在推特上曾质疑，中国是否在抛售长期美国公债US30YT=RR。不过他尚未详细阐述这一问题。

资金流出中国有诸多复杂原因。其中有一些是直接和间接的投资流出，还有一部分源于中国民众寻求避险。

**屋漏偏逢连夜雨**

中国支撑股市以及在外汇市场采取的举措，均可算作重大失误。人民币最初的贬值引发货币继续走软的忧虑，导致投机性资本外流规模增大。而股市救市政策虽然手段严厉，有数名卖空者和一名财经记者被捕，却只是激发了恐惧心理，效果并不明显，未能让投资者对当局掌控局面的信心有所增强。

中国拥有3.6万亿美元外汇储备，因此当局在选择应对资本外流时有很大的余地，这一点几乎没什么疑问，但这种局面不会一直持续下去。如果中国多少可以算作是采取那种没有资本管制的固定汇率，那么该国的外汇储备远远高于国际货币基金组织(IMF)在类似情况下所建议的水平。

“简而言之，中国央行储备无疑雄厚，但并不是无限的。让这场稳定汇率的战争持续太久，并不是什么好主意，”法兴银行首席中国经济学家姚炜在给客户的报告中写道。

借用起源于中国的量化紧缩概念，有助于很好地解释过去几周的市场动荡。风险资产受到打击，固定收益市场也面临错综复杂的局面。美国公债可能出现一些避险需求，因为紧缩对经济成长不利，但抛售储备这一事实以及对情况进一步恶化的担心，却抵消了这些需求。

这样的形势也许很难轻松摆脱。中国经济不会迅速扭转，也就不大可能吸引资本流入，而一味允许人民币大幅贬值似乎也不可行。真实的情况很可能就是，在10多年来不断吸引资本流入并刺激全球金融形势后，中国以及全球其他经济体，可能要走很长一段时间的回头路。

对此正确的比喻或许并不是泡沫破裂，而是一段长期缓慢的通缩。(完)

(译文审校 张荻/张涛)

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