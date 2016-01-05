《SAFT专栏》中国号令股市 自食苦果

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 戴素萍/王丽鑫/徐文焰

路透1月5日 - 中国对股市发号施令的结果并不是太好，而且无益于全球经济。

周一，在沪深300指数.CSI300挫跌7%触发熔断机制后，中国暂停了全国股市的交易。

接着这股跌势蔓延至全球。道琼工业指数.DJI周一盘中跌幅一度达到2.4%，若以此作收，将创出1932年以来最差的1月首个交易日。该指数后来缩减跌幅，终场收跌1.58%。

中国制造业调查结果令人失望，但经济数据逊于预期并非是这次股市重挫的主因，真正原因是担心那些已然了解中国行事风格的投资人可能真的要跑路了。

去年夏天股市暴跌，中国推出一系列救市措施，其中一项规定将在1月8日到期：所有上市公司的控股股东(大股东)、持股5%或以上股东、董事、监事及高级管理人员，六个月内严禁通过二级市场减持公司股票。

中国证监会尚未表态，是否允许限售股在1月8日解禁，但根据过往的做法，以及周一股市暴跌的表现，限售精神很有可能持续，不管是以禁售方式，还是用其他举措达到同一目的。

中国试图对股市进行微观调控，对自己来说是自食苦果，对全球其他经济来说也没有好处。

自食苦果是因为它清楚的发出了这样的信号：只要可以选择那就躲开。外国投资者不愿买那些以后可能不好卖的东西，尤其如果认为不好卖的原因是来自政府。

所以就算中国去年控制跌势可能是不得已而为之，但压制价格发现的措施最终可能打压价格下跌，而不会助其上涨。对于未来无法简单或快速拿回投资的风险，投资者要求更高的回报，是非常合理的。

为了最终能回归正常，中国依赖宏观经济环境能带动股市好转，但这对于整体市场来说，在相当一段时间内难以见到。

**下一个轮到人民币？**

正如周一的市场走势所展现出来的那样，所有这些问题并不仅仅让中国头疼。中国股市就算被牢牢管控着，也会对全球其他市场产生明显冲击。即便中国的股价信息因为官方控制而失真，作为价格抑制举措可能带来的后果之一--市场震荡还是会影响其他地方的市场。

但这并不是说，除了关注中国如何管理国内资本市场之外，对该国其他方面就可高枕无忧了。中国经济增长明显放缓虽然从长期来看是非常好的转变，但对于依赖中国的原材料需求的世界经济而言，该国经济向由消费主导的方向转型会带来问题。

人民币兑美元触及2011年5月以来最低水平，境内与离岸汇率双双走跌。中国希望受到当局严格管理的人民币走疲并不难理解。人民币贬值有利于促进出口，但它也可能令持有人民币资产的国内投资者更希望将资金移至境外。

与此同时，人民币贬值不仅导致其他经济体与中国竞争的难度加大，还令本已备受通胀率过低困扰的全球经济面临更严峻的通缩压力。

中国正受累于资本外流问题，因国内投资者由于担心人民币进一步贬值，而且反腐行动令人更愿意把资产放到当局鞭长莫及的地方，因此将资金向境外转移。中国的央行与商业银行在去年1月至11月期间共计净出售3,370亿美元外汇，说明大量资本流出。

中国不太可能突然看重价格发现机制的优点，这意味着全世界将不得不忍受由此产生的各种风险。(完)