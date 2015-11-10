《SAFT专栏》整顿金融业文化需强力施展监管执法棍棒

图为美国纽交所外的华尔街路标。 REUTERS/Lucas Jackson

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 蔡美珍/汪红英/刘秀红

路透11月10日 - 要求改革金融业“文化”的呼吁，已经到了某种罔顾责任、带有绝望意味的程度，而最新的呼吁则是来自纽约联邦储备银行总裁杜德利之口。

上周在纽约一场针对整顿金融的监管方与从业人士闭门会议上，杜德利认为“情势决定行为”，同时他也再度呼吁要从金融业内部带头改变行业文化。

他的看法有一部分没错，但根本上是本末倒置。

金融业文化不是光靠银行业人员抱持良善意图就能形成，更不用指望他们公开讲的那些话。金融业文化是由奬惩制度打造出来，就算这不全是监管阶层的任务，也绝对难辞其责。

银行圈的人总是在打算盘，而且打得很精。

因此，如果我们这套系统总是不时爆出像伦敦鲸或洗钱丑闻之类的问题，我们应该做的不是去怪罪算式。文化不会改变那些作弊算计，但监管和执法可以。

100多年前，转变行业文化的诉求并未促使美国肉品包装业作出改革，但1906年通过的联邦肉类制品检验法案做到了。或者应该说是这项法案的严厉执行做到了。由于金融体系存在代理问题，各种层级的金融业人士都可能为了个人利益而滥用职权，影响公众及股东权益，法案与执行更显得重要。

但根据2010年付诸实施的《多德-弗兰克法案》进行的合规检查看来似乎收效甚微。

“《多德-弗兰克法案》在遏制潜在系统性风险来源--不当行为方面似乎并未起成效，”杜德利在会上说。

“如果管理资本和流动性缓冲的人士认为这些工具足以降低不当行为的成本，或者强烈的动机鼓励人们对新规则进行变通，那么后危机时代的改革与增强金融稳定性之间的关联将受到威胁。”

需要明确的是，在必要的文化变革中，内部人士必须扮演核心角色，但扮演这一角色不能是因为他们认为这样做正确，而是因为他们担心不这么做会产生的后果。

**最糟糕的情况**

银行家需要担心违反法律不仅仅危及他们的工资收入，还会威胁到他们的人身自由，而银行本身及其董事会必须顾及到他们所在机构能否继续生存下去。如果能改变这点，那么金融业文化也会有所改变。

别忘了，在法定货币制度下，银行只能存在于他们有业务经营的主权国家。不过，杜德利上周在框定讨论时所采用的语调透露出，他在很大程度上是在协商，而不是发号施令。

会上有场讨论专门谈及银行雇员的参与问题，“尤其是那些对改革的益处和可操作性心存怀疑的雇员。”

来自一线的反馈总是受欢迎的，但对它们不可照单全收。1906年芝加哥猪肉大亨们愿意清理屠宰场，可不是因为他们觉得，如果自己的肉值得信赖，就会有更多人来买，而是因为他们要不这么做，后果会非常可怕。

其实银行业的很多问题源自司法部的疏于管束，在前司法部长霍尔德(Eric Holder)的领导下，司法部在惩罚银行方面心慈手软，唯恐摧毁一家“大到不能倒”银行会带来严重经济后果。这种决定没能将银行人士深谙的杠杆操作考虑在内。

对银行而言，如果不会真正出现毁灭性的后果，那罚款只是变成做生意的成本而已。即便在2022年针对大型银行的资本新规全面实施之后，这种情况可能还会继续存在。

如果两者关系中没有杠杆制衡因素，监管机构似乎将永不得法，陷入两面不讨好的境地：因为他们不能指望银行为了继续求生存而自觉执行规定，最后只好转而对内部流程进行微观管理。

银行人士的抱怨也不无道理。面对大批监管机构在侧监督，而且有时监管机构与银行董事的约谈次数甚至都超过银行董事之间的会晤次数。银行肯定觉得他们都快被这些事情逼疯了。

事实上，监管机构和股东这两大群体必须在行使银行业文化变革的权力方面变得更强有力且更主动。

在此之前，就像1906年之前的芝加哥一样，猪肉中仍会有虫子出现。(完)