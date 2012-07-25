《SAFT专栏》意大利、西班牙与空头的战争

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 张明钧/王冠中

路透7月19日电---欧洲力抗现实的战役四年来连战皆败,如今意大利和西班牙又开启了另一场毫无意义的战线.

西班牙和意大利周一双双祭出禁止放空命令,以此回应股市的沉重跌势,此刻各界纷纷质疑两国是否能在偿还债务、支撑银行体系、照料经济的同时继续留在欧元区.

虽然只有蠢蛋才会在回顾近期历史後声称市场应该永远自由放任,但那些出於本能冲动而阻止投资人为自身最大利益采取行动的措施,通常会事与愿违.

这种措施也总是有如一声高喊的卖出讯号,投资人会马上投入行动而不去理会什麽监管.

意大利再度针对金融股祭出禁空令,这次禁令为期一周.西班牙则是更为激进:对所有个股及指数全面禁止放空三个月,同时无论是否在证交所交易的衍生品,也禁止类似的放空交易.

尽管禁止放空命令协助西班牙及意大利股市扭转稍早的深重跌幅,但政府公债的卖压却绵延不绝,将西班牙10年期公债收益率(殖利率)推升至7.4%的历史高点.意大利10年期公债价格亦下跌,收益率则是冲上6.38%.

这不足为奇.两国皆陷入困境,限制卖空根本没有办法改变此一事实,而且坦白说,这项禁令本来就鲜有成功的记录.

两国皆面临着不断升高的融资需求,其地区政府的借款需求也暧昧不明,这使情势更为复杂化,而相关的压力将会落在欧洲金融稳定机构(EFSF)身上.

"这就叫做扩散效应."财富管理公司Gluskin Sheff位於多伦多的分析师David Rosenberg在一份致客户报告中指出.

"问题在於EFSF的能力不足以向西班牙政府、该国银行业及地区政府提供援助後又去应付意大利问题.欧元区拆伙已不再是禁忌话题,就连在欧盟及国际货币基金组织(IMF)内的高层也是如此."

**历史经验**

如果想不起来可以到谷歌去搜寻一下,就能发现这类禁令的效果如何.去年8月时,意大利、西班牙以及法国和比利时因金融股惨跌而祭出股市放空禁令.显然现在的欧洲经济形势更加恶化,其金融业之所以还能存活,都是拜欧洲央行提供的流动性以及官方提供援助承诺所赐.一年前那些做空欧洲股票的人不但具洞察力,结果也证明他们是对的.

情势在11月演变成闹剧,当时在意大利总理贝鲁斯柯尼政府中负责家庭政策和毒品防范事务的次长Carlo Giovanardi将国内股市震荡归咎於交易员滥用兴奋剂,为此他认为有必要进行强制药检.问题在於,经济荣景期间并没有人去探讨交易员在推高意大利金融股时嗑了什麽药.

回想一下2011年5月欧洲出台的1兆(万亿)美元纾困举措,据称这能够有效抑制金融市场的"狼群效应"....但问题并不在於狼,而是在於驯鹿.

同样可以想起来的是,欧洲多数地区以及许多发达国家在2008年最後一季金融危机高峰期间也纷纷祭出了放空禁令.显然,这些措施并没有解决欧元区的结构性缺陷,当时这甚至也不是忧虑的焦点所在.

经济分析师Alessandro Beber和Marco Pagano针对全球在2007-2009年期间放空禁令所做的研究得到非常负面的结果.(www.csef.it/WP/wp241.pdf)

他们发现,放空禁令损及市场流动性,阻碍价格发现,而且除了美国金融股外,根本未能支撑股价.

放空禁令显然是个余兴节目,或许其本意也是如此,就是要让无计可施的官员们看起来似乎在掌控大局.如果意大利和西班牙确实有因应银行业和债务问题的解决方案,他们显然就不需要去压制价格发现.

会选择禁止放空的政府,就更有可能最终认为有必要实施资本管制.这点大家都心知肚明,也是意大利和西班牙传达出来的明确讯息.(完)

--译文审校 郑茵

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。