《SAFT专栏》英国景况困顿,援军仍杳无影踪

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft; 编译 张明钧/田建华
路透8月9日电---英国面临重重挑战,而几乎可以肯定的是,当下还看不到可靠的救兵.
英国央行惨澹的通胀报告及之後总裁金恩的记者会,透露了三个主要的讯息:
首先--经济成长和通货膨胀均显着下滑,今年料将呈现零成长,且中期通胀率很有可能无法达成英国央行设定的2%目标.
其次--英国央行一方面对此现象感到困惑,但另一方面又没有打算为此采取太多行动.
再者--英国央行在某些方面质疑其行动的效益.
这突显出在全球大量解除杠杆活动期间,货币政策所面临的限制,特别是像英国这样,银行业是因为获得援助而存活下来,而不是依照个别状况来决定是否关门大吉还是继续营运.
"我们将会东山再起,但不太可能知道要花上多少时间.史上从来没有导致经济永久停止增长的这类事件,我也不认为现在会是这种状况."金恩向记者表示,但他补充道:"还有条漫漫长路要走."
英国央行的预估显然是短时间内就下修成漫漫长路的看法.5月时该行预估全年经济成长0.8%,当前通胀的预估中值显示,未来三年多数时间将低於央行的2%目标,这个数字令市场预期该行明年将会进一步降息,从0.5%降至0.25%.
就连金恩也不太确定这麽做是否会有帮助."我认为调整指标利率不会有太大的效果.目前降息的反效果要比不降息来得大."
他担心降息会损及部分银行业者的利润,进一步削弱银行,而理论上这将造成本已稀缺的贷款更难取得.这是因为英国有许多的贷款是与官方指标利率做连结,但银行在市场上的融资成本并非以基本利率为指标,而是受对银行风险的看法所左右.货币政策传导机制已经受损,每当市场开始更加担心欧元区的状况时,货币政策失灵的状况就更形恶化.
**水深火热**
这使得更多量化宽松措施出台的可能性升高,但是这份报告以及金恩记者会均没有给出大措施即将出台的暗示.
对量化宽松已产生的效果以及能产生什麽样的效果也有疑问.英国央行极度不愿意染指政府运作财政政策的权力,所以类似津巴布韦那样为赤字直接融资的做法看来是不太可能发生.尽管对量化宽松提供了多少缓冲仍有待辩明,但实际情况是自从金融危机爆发以来,英国经济成长一直很糟糕.今年稍早英国央行公布的研究称,量化宽松已经将利率压低约150个基点,且将资产价值提高20%,意味着在2011中前量化宽松产生的最大效果,对实质国内生产总值(GDP)有约2%的贡献.
这令人眼睛一亮,但也突显了英国当前情势是多麽艰困.英国正在进行财政撙节,这无疑会使近期情势恶化.另外,英国公共和民间的债务规模,以及经济的构成成分使得英国经济尤其不堪冲击.
从总债务与GDP之比的角度来看,英国的负担重於西班牙和希腊,但远轻於美国.英国的金融业,对於自身经济而言太过庞大,急需缩减,因为其他国家已无意为英国提供廉价资金,而且也是出於为英国经济安全的可量.尽管近期英国制造业表现不错,但欧元区引发的全球需求放缓威胁就摆在眼前.英国家庭也被债务泥潭淹得快喘不过气了,对於启动经济增长无能为力.
可以肯定的是,英国不是希腊和西班牙.英国有自己的货币可以贬值,且自己的央行能充当最後贷款人的角色.这使得英国爆发类似欧元区的金融危机风险不大.但这并未使得重回可持续发展的道路可以缩短很多.
英国当前不仅在试图学会面对自身债务负担和银行体系问题,而且是在和全球其他国家一起做同样的事.
经济成长的和通胀率在低位的时间或许会比英国央行预想的要久.(完)
--译文审校 王冠中
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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