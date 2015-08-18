《SAFT专栏》安倍经济学受挫 央行能印钞却不能增加人口

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/戴素萍/刘秀红

路透8月18日 - 以3%的经济产出为代价来刺激经济，但在近三年时间仅换来2%的增长，这是在说哪个词？

安倍经济学。

央行能印钞，日本也知道，但是央行无法提高出生率，也不能放宽移民控制。

日本经济在4-6月又陷入萎缩，环比年率下滑1.6%。民间消费下滑，鉴于实质薪资仅零星上涨，这也不足为奇。

如果经济再现一季萎缩，日本将在2008年以来第五次出现衰退，不过目前多数分析师都没有这样预测。

而不幸的是此时正值不甚亲密的近邻中国经济也不顺利，并且尝试让人民币贬值。

安倍经济学在首相安倍晋三2012年12月上台时随之诞生，融合了财政刺激、激进的货币政策和经济改革等措施。事实证明其效力有强有弱，明显的效果主要在金融市场方面，对实体经济等其他方面的效果则欠佳。

安倍经济学是想倾尽全力让日本摆脱痼疾，有效地推动企业获利增长和股市上涨，同时让日圆贬值，而后者又给前者带来动力。

然这一切都没有产生安倍经济学所预期的良性投资循环，即出口增加及薪资增长。

“假设这种情况持续下去，政府和日本央行达到2%通胀目标的坚定承诺将令人存疑。如果市场和企业变得沮丧，经济信心将会恶化，也将不会有推动经济脱离通缩的力量，”法国兴业银行分析师Takuji Aida和Kiyoko Katahira在写给客户的研究报告中表示。

现在有没有这种力量，都还是个问题。尽管有大规模的刺激举措，鉴于日本经济整体表现起伏不定，真正的问题是还能做多少努力。

公共部门的债务已接近年度产值的三倍，利率已没有下调的空间，日本央行买债速度也比政府发行速度还快。

市场上还是有些人大胆揣测安倍政府将进一步推出刺激举措，尤其是如果当前的经济仍将是萎缩的话。但想不透的是，迄今没有奏效的刺激举措为何在未来就会开始奏效。

**无法印出婴儿**

尽管日圆贬值为日本出口业带来利多，但这个利多不能假设会一直持续下去。这导致了日本企业利润率的扩大，而不是新一轮大规模的新产能投资及理应伴随而来的加薪动作。

近几季日本企业的经常性税前利润率达到5%，为历史新高。持平而论，以内需为主的企业，其获利能力亦有所改善，而此一趋势部分是因日本企业强调利润率所致。

日本所欠缺的，也是日本央行根本无力企及的，是出生率飙升，藉此帮助抵消人口下降的影响。对于一个人口处于长期下降并老龄化的国家，要想实现经济成长且摆脱通缩非常难，甚至是不可能完成的任务。

按照这条思路，不可避免地引发对债务可持续性的怀疑，同时也支持了日本央行扩大货币刺激政策的意愿。替代方案不可想象。

日本的问题也不仅仅由其自身造成。美国和中国需求的下滑也对其出口造成冲击。周一公布的一份报告显示，8月纽约州制造业萎缩，制造业指数降至2009年以来最低。这表明日圆贬值带来的好处要取决于全球经济的健康程度。

中国金融市场的剧烈波动也带来类似冲击，尤其是允许人民币贬值的举措。如果此举旨在为备受打击的中国企业赢得更多出口机会，日本的出口必将受到损害。

安倍晋三和日本央行面临的抉择并不轻松。日圆进一步贬值对提振出口和内需都不利。企业可以在不增加出口量的情况下进一步提升利润。与此同时，日圆续贬还将抬升进口商品价格，可能导致消费者支出意愿下降。

人口问题切切实实存在，除了鼓励更多女性工作外，尚别无良策。

日本并未解决根本的问题。(完)

(编译 王丽鑫/戴素萍/刘秀红；审校 李春喜/陈宗琦/张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。