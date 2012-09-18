《SAFT专栏》捡回性命的银行未曾学到教训

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表个人观点)

撰稿 James Saft 编译 沈以文/程琳

路透9月17日电---都说从鬼门关捡回性命的幸运儿会调整轻重缓急,不过被纾困的银行显然不这麽想.

逃过车祸大劫的人可能会从此决定不再边开车边发短信,但是金融危机期间获得政府注资的银行却认为,问题出在发短信时按键按得不够快.

国际清算银行(BIS)的新研究显示,被政府救活的银行不但没有削减在银团贷款市场的风险,相较于市场和未被纾困的银行反而还增加.浏览BIS研究报告,请点选(here)

这样的结果让人惊诧,不过也可想而知.惊诧是因为这些风险不仅愚蠢,而且深具破坏力.可想而知是因为这些银行认定它们不止运气好,还被豁免了死刑.

BIS的研究探讨发达经济体的87家银行,在银团贷款市场的交易行为.这87家银行的资产约合全球银行业总资产的半数,其中40家接受政府纾困.银团贷款市场是企业融资的主要来源,资金主要用於进行并购、资本重组、投资或者只是日常业务所需.

想当然尔,研究显示被纾困的银行正是危机前在银团贷款市场冒最大风险的银行,用高利率进行更多杠杆贷款,并且进行期限较长的贷款.在危机爆发之後,这些银行承做的贷款因为信用评级被降也受到打击.

研究显示,危机发生前这些银行的风险报酬也不足,不论从绝对数字或者相应于市场水平而言,都不足够.

"危机期间,受助银行在新银团贷款方面的风险并没有低於未受救助的银行.事实上我们的研究显示,他们贷款的相对风险还上升了."这份研究报告的作者Michael Brei和Blaise Gadanecz写道.

未受政府救助的银行将风险较高的杠杆贷款比例削减约四分之一,而且平均贷款利率下降了36个基点.而反观接受救助的银行,则是发放杠杆贷款的比例略微上升,利率也更高.尽管他们透过提高定价来更好的反映风险,但从统计角度来看提价幅度并不算高.

**是政策还是私利**

当然,也许让银行继续发放荒唐的贷款正是救助的意图所在.毕竟,全球融资市场已接近停摆,对实体经济产生的连锁反应可谓巨大而且随处可见.有趣的是,受助银行在国内市场的贷款定价上调幅度超过在海外市场,很显然,他们并没有因为保住性命而发扬爱国主义精神.

当然了,做出上述行为的动机也基本上没有改变--尽管有些得到政府救助的银行也限制了银行家的奖金.既然银行放贷能力得到人为支持,况且银行家领取薪酬不是因为避免公司破产,而是因为做出业绩,那麽,这些肯定不会被允许倒闭的银行继续往外放贷,就是自然而然的事情.

你可以说,真正的有毒组合是大到不能倒的地位加上零利率.在短期实际利率为零,两到五年期利率也不没高出多少的情况下,大银行没办法再指望净利差这个传统命脉.

与1980年代和1990年代早期相比,如今市场差异相当大.当年的美国银行业短期融资与四五年期贷款之间利差很大,可以帮助其恢复元气并重组资本.

另外,目前的贷款需求也难比往日,美国尤甚.这促使银行利用自身廉价融资和流动性充沛之便钻营自营交易,而最终,摩根大通在这种活动上代价惨重,颜面扫地.

在美联储祭出更多量化宽松举措,以及没有实质迹象显示大到不能倒的问题将得到有效解决的情况下,道德风险和高风险银行业务似乎将成为全球金融体系的特征,而非缺陷.(完)

--译文审校 王冠中

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。