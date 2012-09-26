（更正）《SAFT专栏》奖金文化设下的凯恩斯陷阱

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(更正第二段措词为"关于公司主管坐拥现金而不去投资的现象,传统的解释是--看你怎么想--他们过度被监管,或者担心不确定因素,可能只是没见到需求,或者是没有信心需求能成长到满足新供应";第九段为"坐拥"庞大的现金盈余,非"作用")
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft 编译 程琳
路透9月25日电---如果商界的动物精神没有低到已经面目全非了呢?
美国与英国公司的现金堆积如山,已经成为一项经济难题,这也可以在很大程度上解释增长率很低而失业率很高的原因.关于公司主管坐拥现金而不去投资的现象,传统的解释是--看你怎么想--他们过度被监管,或者担心不确定因素,可能只是没见到需求,或者是没有信心需求能成长到满足新供应.
这种想法很巧妙的将一切责任推到了商界的动物精神头上.至于怎麽做到这一点,还是要靠人们的偏见,有人声称解除监管可以起到帮助,也有人认为赤字性支出可以刺激投资.
资产配置咨询公司Smithers & Co的资深经济学家Andrew Smithers密切关注过英国在这方面的问题,他指出,薪酬目标从根本上改变了公司的行为方式,导致公司不愿投资,而是倾向於回购股票,因为奖励机制是以极端而扭曲的方式来评估短期获利增长情况,而非公司成长性与持久性.
如果他的看法正确,影响将很巨大,赤字性支出对於打破低投资、低增长和高失业的循环来讲效应大打折扣.尽管Smithers没有论述过,但理论上他的观点也适用於货币政策.如果公司单纯是因为管理层得不到好处而放弃投资,那麽降息和购买债券也就不会有预期中的效果.
"我们完全支持用财政政策防止经济萧条,但是因为公司行为发生改变,以财政政策启动经济复苏就不是明智的做法."Smithers在客户报告中写道.
"目前企业的净储蓄盈余倾向不是一个等'企业家冲动物精神中恢复'就将消失的周期性问题,而是一个半永久性的结构性问题."
目前,美国非金融类企业境内持有的现金总计达1.728万亿(兆)美元,低於一季的21.5万亿亿美元,但近几年来仍是有着巨大的增长,且逼近历史高位.
而未计算也无法计算的美国企业境外现金可能也有上万亿美元.在英国,1987-2001年企业实际上都是赤字运营,但之後企业行为突然转变,坐拥庞大的现金盈余是常态.
英国企业2011年的现金流盈余相当於国内生产总值(GDP)的6%,与此同时公司杠杆比率仍保持在相对较高的水平,表明他们这样做不单是因为需求疲软.再者,企业的利润率正处於历史高位,再一次说明我们要越过经济因素来解释企业行为.
**报酬制订标准**
为什麽公司高层要拒绝做出很可能带来丰厚回报的投资?简单来说,就是因为投资不是高层主管获取报酬的评判标准.
薪酬结构和水平在过去20年发生了根本性的变化,股票或股票选择权的比例大大上升.这些选择权又跟获利能力指标挂钩,例如每股盈余(EPS),股东权益报酬率(ROE)等.这些指标都可以内部人为操作,多数操作方式都是推迟长期有益的事项,以便在两三年内获得不错的季度环比表现.
这很可能使资本投资或进军新市场的风险评判门槛大大提高了.Smithers早前的研究结果显示,奖酬制度与公司获利能力日益起伏不定有所关连,前提假设是新上任的管理者很有理由将门槛设低,好确定之後能达到自己的选择权目标.公司高层领导人平均任职期限下滑,更加放大了这些因素.如果自己未来不在其位,还干嘛为那麽长远的事情投资?
别忘了,这通常也对股东不利,股东大有理由厌恶企业获利剧烈起伏,而当企业因为投资不足而逐渐流失市场版图时,留下来面对苦果的也是股东.
简言之,英语系国家的企业行为已经悄然改变,若是没有外力影响,很难再指望其发挥带动经济走出衰退或泥淖的传统作用.由於家庭部门不太可能挑起这份重担,这意味着赤字财政的效果将不会像以往那麽好,但却会比以前持续更久,而带来诸多风险.
因此,股东、决策者与纳税人现在有了一个共同的动机,也应该合力推动对公司管理层薪酬标准的改革.(完)
--译文审校 田建华/蔡美珍
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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