《SAFT专栏》英国决议脱欧后 各国央行纷采观望策略

（本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点）

撰稿 James Saft

路透7月21日 - 各国央行正相继采取“观望”策略，应对英国公投脱欧的效应。

其中一项作法是等待更多讯息，如果只有少数人这么做的话，这项策略会很管用；但若每个人同时都这么做的话，就会产生不幸的副作用。

欧洲央行周四决议维持政策不变，指称风险虽仍“偏向下档，”但要评估英国6月23日公投决议脱欧的影响尚言之过早。因此，继英国央行上周决议先行观望之后，欧洲央行也跟着加入暂作壁上观的行列。

英国央行决议按兵不动，但同时暗指8月可能放宽政策。

就连日本央行也可能选择观望，因该行冀望就业市场可积聚动能；路透调查显示，85%受访分析师预计该行7月28-29日开会可望决议宽松政策。美国联邦储备理事会(美联储)也几乎笃定会在7月政策会议暂时偃旗息鼓，但外界普遍预期该行下个动作将是在明年调高利率。

面对英国脱欧效应，各国央行将暂且观望的作法令人不解。

尽管英国退欧的影响复杂且持久，但广泛共识是经济走势的大方向将是普遍下行。国际货币基金组织(IMF)本周调降其对全球和英国经济增长的预测，还警告称如果贸易和市场不配合，所造成的损害会比预期更严重。英国公投决定退欧，可能不只是损害贸易关系，还表明西方选民中出现了一种全新的情绪，即更仇视自由贸易，对现状失去耐心。这一点在美国总统选举中以及欧元区都显而易见。在欧元区，类似英国退欧的情绪升温，投票表决可能是一大风险。

IMF将其对2017年全球经济增长的预测下调0.1个百分点至3.4%，同时将其对英国经济增长的预测从2.2%调降至1.3%。

迄今为止，金融市场对英国公投决定退欧保持相对的冷静，英镑受到冲击，但股市普遍坚挺。债券收益率(殖利率)下跌，表明经济增长和通胀前景更趋暗淡。

**瞻前顾后**

至于实体经济，英国公投决定退欧也在导致个人和企业纷纷推迟各种投资和项目，这种情况要想扭转，只会比央行的决定更加缓慢。

英国招聘信息搜索引擎Adzuna报告称，在7月8日止一周，新增岗位较英国公投前的6月第一周减少25%。在英国公投后的17天中，英国网站Zoopla上的房源信息中，六个中有一个降价，买家退出交易的报导满天飞。

英国皇家测量师学会(RICS)周四报告称，上月市场对英国商业地产的投资问询跌至2009年衰退以来的最低水平。

由于地产、特别是商业地产通常会在英国引领周期循环，这些都是重要的数据点。

除了房地产和就业市场之外，英国投资方面的前景则更加不尽人意。根据德勤对英国大型私企和上市企业首席财务官的调查，有82%的受访者预计未来12个月会减少资本支出，该比例创下了纪录水平。像英国这样充满不确定性的地方，谁会跑到这里来大手笔进行投资呢？

以上因素使得英国推出货币刺激措施势在必行，看上去我们可能在8月份见到政策落地。

而其他央行不愿采取行动背后的原因又是什么呢？这可能是因为全球经济状况并没有那么糟糕，并且英国退欧将只是局部地区一个不和谐事件。也有可能是央行对于可能采取措施(量化宽松抑或降息)的效果缺乏信心。

鉴于欧洲和英国大型银行股在英国退欧之后的走势，极低利率、尤其是负利率对银行商业模式构成切实威胁，这点越来越清晰。英国退欧意味着利率会下降。欧元区和日本都实行了负利率，而英国和美国的利率也仅略高于零，所以这是个问题。

还要想到，金融市场之所以在英国退欧之后反应较为平和，主要因为市场对决策层安全网预期的影响，而不是基于对实际损害的评估。

假如大家都同时等待观望，其后果恐怕没有人会喜欢。(完)