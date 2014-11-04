《SAFT专栏》三大央行 一出情景剧

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 洪曦/李春喜/张明钧

路透11月4日 - 日本央行近日在金融市场投下一颗重磅炸弹，是非成败姑且不论，不过本周四欧洲央行将公布政策决定，如果市场感到失望，日本央行的举措多少还能起到些许缓和作用。

日本央行上周五决定进一步扩大货币宽松政策，资产负债表的增加规模相当于日本年度产出的15%。与此同时，日本央行还准备将证券购买量提高两倍，并购买存续期更长的债券。

日本政府退休金投资基金(GPIF)亦表示，其持有的日本和海外股票比例将增加一倍，旗下日本政府公债配比则将下降。

日本方面打出的这套政策组合拳，给金融市场带来的影响很简单：日圆贬值；全球股市.MIWD00000PUS涨势喜人，日经指数.N225尤其风景独好。

日本央行为欧洲央行周四决策做好铺垫的方式，也同样简单有效。

近几年来，欧洲央行几乎堪称是日本央行的反面陪衬，表现得不积极，缩手缩脚，而日本央行作风大胆，甚至接近于急切。公平地说，欧洲央行是被欧洲的制度结构束手束脚，而日本央行的效率则是因人口问题而遭到削弱。

在欧洲通胀预期下滑之际，欧洲央行因为应对不足而招致批评，虽然它也采取了一些措施，比如购买结构性债券，希望促进信贷流动，但目前并没有直接购买公债。

由于与德国央行总裁魏德曼关于量化宽松(QE)的争执，周四欧洲央行总裁德拉吉祭出的措施可能不及市场预期。许多人预期他会讲一些大话，并采取等待策略，让已经采取的措施发挥效力。虽然一方面，因欧元区和日本货币政策差异，欧元有小幅走强的风险，但日本向全球金融体系大量挹注流动性，实则是送给德拉吉和欧洲央行的一份礼物。

如果日本央行维持政策不变，疲弱的欧元区银行股和二线国家公债价格上涨的可能性就要低得多。

**喜剧还是悲剧？**

最令人震惊的部分是，各主要国家央行采行的种种行动完全不出所料。

这些央行行事方式，就像是情境喜剧中的角色一样：满足期望且滑稽可笑，但却没有太多学习历程或角色发展。他们的人物形象极为典型，这些鲜明形象身上的夸张表现有很多是相当真切。

日本央行扮演的是坚苦卓绝但却事倍功半的角色，努力了半天但却没有发挥太大实际作用。

日本央行大举印钞，但却没有办法制造泡沫，更不用说启动通胀。有鉴于日本人口萎缩，这样的批评略失公允。但需牢记的是，就算日本央行以前所未见的手法支撑日本股市，日本股市的估值和安倍经济学实施前的水准却相去不远。

日本经历了年复一年的通缩，虽然日本央行在政策创新上一马当先，但却没有什么成功的记录。

欧洲央行就完全相反，像个难相处的老头。除了德拉吉在面对欧元危机时撂下“不惜一切代价”狠话之外，该行就一直在念叨自金融危机以来它提供了多少帮助。若说有一家央行对万圣节上门来讨糖吃的孩子们说“滚出我的地盘”，那肯定就是欧洲央行，而且是(德国央行总裁)魏德曼在门廊上对那些孩子们吼叫。

美联储则像是饱受折磨的家长，把社交媒体和现实生活混为一谈，一直想着要怎样才能够从股市博得更多“点赞”，并将此作为衡量成功的重要指标。目前不是很清楚美联储接下来会怎么做，但可以肯定的是美联储将会支撑资产价格，而成功创造就业及略为拉抬通胀则属次要。

美联储的友善程度还是有限，不致于让投资人一听到美联储表态就充满期待，并带动股价指数上涨。

或许现在我们学到的教训就是三大央行都有点身陷困境：这些央行手中握有的工具可能不适合用来处理当前的任务。在此同时，涉及政治以及取得选民同意方面的实质工作，其难度要比买进债券高出许多。(完)

(译文审校 朱晓军/艾茂林)

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