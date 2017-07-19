《SAFT专栏》中国强调金融稳定 投资者应该对其股市敬而远之

资料图片：2015年7月，中国北京，一名投资者在券商营业部看股票信息，手中握着佛珠。

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透纽约7月18日 - 中国当局正在采取必要措施以防范金融风险，这正是投资者应该对该国敬而远之的理由。

中国股市周二连续第二日遭遇卖压，很多股票下挫10%，触及跌停。此前从中国金融工作会议传出的消息称，当局将再度加强监管和去杠杆。

国家主席习近平主持召开的中国全国金融工作会议周六设立国务院金融稳定发展委员会，将在未来五年负责制定金融业发展规划和改革方案，以及降低金融业的债务。

不久前，中国银监会宣布将加强管理信贷拨备、流动性和表外“影子银行”等问题。

“对我们来说，这些公告暗示，降低财务杠杆和稳定企业债务水平是中国决策者渴望完成的一个中期计划，但不急于在今年完成，”法国兴业银行的中国经济学家姚伟在给客户的报告中写道。

“因此，当局或许会继续对影子信贷施压，但与此同时也会谨慎地限制举措对实体经济的破坏。”

当局可能会比较小心，但也会带来影响，股市投资者将敏锐地察觉到。在MSCI明晟在6月末决定将中国A股纳入其指标股指后，许多股市投资者原本一直希望看到全球资本流入会推高内地股市。

中国银行业在2016年发放了创纪录的12.65万亿元人民币贷款，配合政府力促经济增长，但此后信贷和货币扩张迅速减缓，今年6月广义货币供应量同比增速降至纪录低点9.4%。

衡量信贷的最广义指标--中国社会融资和债务总量6月增长14.7%，增幅也慢于5月的15.3%。

信贷增长减速是明智的做法。有充分的证据证明，近年来信贷支持的项目和资产的投资质量明显下降，最终使得中国经济增长的模式一直过度仰赖固定投资。

中国政府肯定是益发关注稳定和经济的良性运转，而非违背现实的刺激举措。如果政府将增长和金融创新作为当务之急，股市可能会大涨，但这只是和以往的情况一样，投资者在博傻，押注总会有更大的傻瓜来接盘。

**敬而远之**

然而，中国的最新举措为全球投资者提供了两个应该回避中国股票的绝佳理由，不论其股票被纳入MSCI指标与否。

第一个理由是，从信贷驱动的出口型产能增长向消费拉动的经济转型，必然不会一帆风顺。

据国际清算银行(BIS)，中国的信贷与GDP缺口指标为30%，在全球处于最高水平。根据这个指标来看，中国的信贷增长过快，信贷支持的那些项目与资产的效率过低。

这意味着不良资产超过3万亿美元，如果信贷分配更加合理，这些资产将必须注销或者按较为现实的价格减计。

进行如此规模的信贷清算而又不对投资者造成附带损害，如果有过的话也是非常罕见，尤其是那些面对监管规则多变的投资者，比如外来资本在中国就经常处于这种状况。即使中国实施完美的去杠杆化进程，也将给投资者带来痛苦。

这引出了第二个问题。

如果你的科技股指数因为政府随便说点什么就下跌5%甚至10%，要么是因为(a)市场投机性太强，要么(b)政府过于强势，或者二者兼有，中国既是如此。

而且，这种情况并不只是发生在小型科技股身上。

地产公司融创中国周二股价一度大跌13.5%，此前有报导称，中国监管机构通知银行暂停向万达集团的数项海外交易发放贷款，其中一项交易是融创计划以93亿美元收购万达旗下的观光和酒店资产。

中国监管机构的举措被解读为，试图打击那些可能以海外并购投资为掩饰的资本外逃，然这并不是重点所在。

万达集团是中国第二大富豪王健林所掌控。今天所允许做的，明天或许不能做，在风向改变时无人能幸免。

重点在于中国的投资者承担了巨大的政治风险，即他们特别的投资部位将与政府立场相左。对内部人士来说，这样的风险几乎不可能减轻，而且可以说全球基金经理人这类外部人士，也不擅长此道，或者不应该花钱冒险。

去杠杆和政治方面的风险实在太大。中国如此之大，最终大多数的投资人都将被迫对其规模8万亿美元的股市持有可观的曝险。

一个政党的力量和风险并非无所不在，但等到去杠杆有更多进展时再有所行动，或许至少是明智之举。(完)