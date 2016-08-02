《SAFT专栏》消费者支出：美国经济所依赖的不可靠肩膀

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透8月2日 - 从一方面看，美国消费者表现出色，构成一道防御经济衰退的保护墙。

但另一方面，莽撞的美国消费者大军，即使开着租来的车不慎冲进沟里，可能都还会猛踩油门好一阵子才放弃。

最新数据显示，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率是令人失望的成长1.2%，凸显出消费支出独强而其他领域皆弱的强烈落差。第二季消费者支出成长4.2%，但其他所有领域现在都处于衰退了，美国经济的非消费领域过去一年下滑0.2个百分点。

“如果消费者近期内表现疲弱，这将对整体经济前景造成重大负面影响。这就是为什么我们认为经济衰退的风险升高了，我们估计衰退的机率大约是三分之一，”德意志银行经济学家Joseph LaVorgna在一篇客户报告中指出。

“如果消费者支出变弱，或许是因为外来冲击所致，根本没有什么别的可以支撑GDP增速。”

从某种意义上来看，消费增长有广度但没有深度。就业增长仍然强劲，但薪资增长疲弱，这意味着多数支出是靠比较方便和便宜的信贷、以及房屋和金融工具升值支撑。

要记得，美国人有两类：一种是由于相对贫困而收入刚刚够花或入不敷出；另一种则富足得多，储蓄率也高很多。美国联邦储备理事会(美联储/FED)5月公布的研究显示，近一半美国成年人无法偿付400美元的意外费用，或者要通过变卖东西或借钱来负担。

所以，消费支出或许是一道保护墙，但不足以抵御严峻状况。

就业增长就算处于低端，也可以有效地刺激消费，因为有工作的人不仅花钱，把钱都花光，而且很可能通过信贷再多花一些。但只有就业持续增长，这种情况才成立，由此应能看出美联储为何对升息如此谨慎。

财务状况脆弱的人群就业增长，虽然与消费之间形成了一种正强化循环，但从根本上说是不堪一击的。

**库存和投资，一个过高一个过低**

如果我们认可消费者不会、通常也不能主动停止花钱，那么衰退的诱因只能是来自别处。全球状况显然是一种可能，其中欧洲、英国和中国经济增长要么缓慢，要么在放缓。

而回望国内，企业部门看来乏力，谨慎，衰弱。

第二季库存出现下降，在很大程度上导致了当季经济增速不及预期。按实际值计算，私人库存正接近缩水，在近期的历史上这种情况一般与经济衰退或即将衰退同时发生。

销售也未能跟上之前已上升了的库存的脚步，这不仅仅归因于企业过度自信，也要归因于消费者的谨慎态度。前两次企业库存与消费比率达到这样的高度而后才开始下降分别是在2000年和2008年。第一次时美国距衰退不到一年时间，第二次时正处于衰退中。

资本投资下滑，在很大程度上受油价暴跌的影响，但也并非完全是受此影响。第二季设备方面的企业开支按年下跌3.5%，缩水已有九个月之久。包括油井等在内的非居住用建筑投资当季下降7.9%。但即便排除矿业相关产业，过去两个季度企业固定投资也基本持平。

美国油价周一重新跌回熊市，自6月初以来下跌22%，此前沙特下调了原油售价。

不难想象美国经济出现这样一个衰退场景，它不是因为受到某些外部冲击，而仅仅因为企业招聘放缓、银行收紧信贷、以及消费者被迫缩减消费。

你可以看到为什么美联储想要在大选后再行动。如果真的发生经济衰退，美联储几乎没有降息、以及动用其它良效政策工具的空间。

财政刺激或许有用，不过是以希拉里盖机场的方式，抑或特朗普建墙的方式进行，在通胀和其它方面的影响会有很大的区别。(完)