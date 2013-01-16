《Saft专栏》欧洲央行拯救了欧元 但并没让经济脱离险境

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft/编译 隋芬/梁睿雪
路透1月15日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉拯救了欧元,暂时是这样,但他解救欧元区经济体的意愿就显得没那么强烈了.
去年夏季,德拉吉抬出欧洲央行的所有信念及力量来力挺岌岌可危的欧元,自那时以来,欧洲央行在解决失业和衰退问题上的步调,一直明显比其他主要央行缓慢许多.
美国与日本的央行均已大举放宽政策,使得欧元很有可能持续近期涨势,导致欧元区的国家更加无法依靠出口来走出经济困境.
欧洲央行上周一致通过维持利率在0.75%不变,也没推出刺激经济的任何新举措.而且,德拉吉还在政策决议之后的讲话中坦言,目前并未考虑这样的刺激措施.
"如果会议决策是一致通过的,就说明没人提出降息的要求,"他说,稍后又补充,"从金融角度看,我们现在已经回到正常情形,但还没见到强劲复苏的初步迹象."
这样的决策无视于欧元区整体经济处于萎缩、失业率达到12%(西班牙约是这个数字的两倍)、通胀率2.2%虽高于目标但正在降温等情势.
这与美国和日本的情况形成鲜明对比.美国联邦储备理事会(美联储,FED)正在推行所谓的"QE4"(第四轮量化宽松),实质上是承诺在一定条件下,将继续以新购债计划来扩充资产负债表,直至失业率降到可以接受的水平.
日本的政策即将更加激进,重夺相位的安倍晋三正在施压日本央行将1%的通胀率目标提高一倍,所引发的央行行动很可能包括大量购买各种资产.
既然市场通常会在一国央行印钞的时候压低这国货币,这就使得欧元很可能出现不利于经济的升值,尽管欧元区的实际经济状况明显比不上美国,甚至还不如长期身处困境的日本经济来得稳定.
的确,自从德拉吉去年夏季承诺尽一切努力支持欧元以来,欧元已经明显上升.德拉吉的做法成功刺激了金融市场.欧元的贸易加权汇率自7月24日以来上涨超过了6%.
而欧元升值,正是欧元区出口企业最不愿看到的.一项调查显示,欧元区制造企业的采购意愿在12月再次下滑,制造业连续第17个月萎缩.
**成功的代价**
德拉吉可以辩解称他的政策取得了成功,他也确实是这么说的.从一个保护性措施的角度来看,这绝对没错.在他毫无保留地力挺欧元之前,二线国家极难自行筹资,并饱嚐实质官方借贷利率蹿升之苦.
而现在,西班牙和意大利公债收益率(殖利率)已从此前毁灭性的高位大幅回落到2010年水平,实力偏弱国家的公债标售明显取得了成功.市场对最疲弱地区银行业的信心也有所回升,存款外流情势在某些地方中出现了逆转.
从这个角度来看,货币政策效应的传导已经改善,官方利率处于纪录低位的益处扩大流向最需要的地方.
确实,德拉吉也解释说,货币政策没有办法解决希腊工人不愿或无法搬到荷兰的问题.
虽然话是这么说,但事实上,就承诺维护欧元的欧洲央行来说,它真正与其它央行一致的地方就是,它担起的仅仅是所有央行都必须履行的基本职责,即用自己的资金来支援主权借款方.除此之外,在其它央行纷纷大幅放宽政策之时,欧洲央行却按兵不动.
很难想像当美国失业率升到像欧洲现在这么高的水平时,美联储还会无动于衷,更不要说欧洲经济恐将迎来又一年的衰退.两家央行的职责并不相同,但无论你身处美国还是欧洲,长期失业率带来的伤害没有太大差异.
诚然,美联储和日本央行明年将采取的措施各有不同风险.没有人能保证美国通胀率不会以令人不快的速度迅速回升,更没有人敢保证日本公债价格不会大幅下跌.如果日债价格大跌,会致使日本银行业失去稳定.
要避免这些风险,代价就是欧元走强.这对美国、中国和日本都是好事,但欧洲却要付出极高代价.(完)
(审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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