《SAFT专栏》欧洲央行刺激计划 应该趁能退之际及时退出

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透12月1日 - 欧洲央行的情况表明，有两个充分理由停药：已经见效，或者像量化宽松的情况，已经起不到任何效果。

明年也许是欧洲央行能够期望获得的、成功缩减刺激政策的最好时机。

德国10年期公债收益率(殖利率)周四飙升逾三分之一至0.36%，此前路透援引消息人士报导称，欧洲央行下周可能就最终结束最化宽松(QE)发出正式信号。

根据该报导称，也可能采取其他方式，包括延长QE但降低规模，或不设具体的月度购债规模，以便央行可以根据现状调整资产购买。

虽然欧洲央行的一名消息人士强调“发出信号”和“缩减购债”是不同概念，但是显而易见，如果不是开始缩减购债的前奏，“发出信号”没有任何意义。

考虑到欧洲央行显然不能永远不停地购买债券和其他资产，市场反应的强烈程度令人感到吃惊。

但很重要的一点是，不要将量化宽松对金融市场的影响，与它对实体经济的作用混为一谈。

要让德国公债价格在屏幕上波动，和让银行放款给一个实体借款户是两码事。

更关键的是，让借款人一开始就认为贷款是好主意，更是彻底不同的一回事。

“虽然我们并不怀疑(QE)对利率水平、市场分化以及汇率的正面影响，但我们并没有看到令人信服的证据，表明欧元区企业出于投资意愿而提高杠杆，我们也怀疑会很快看到强劲扩张，”法国兴业银行的Anatoli Annenkov在一份客户报告中说。

“有鉴于此，财政政策成功提振需求和通胀预期的机率可能更高，”他说。

欧元区借款人有充分理由不愿付诸投资：结构性改革步伐缓慢、人口问题、尤其还有他们自身的高债务。

另外，欧元区通缩风险已经减弱，人们会说起QE在其中起到的作用；但通胀率似乎很可能会守在欧洲央行近2%的目标下方多年。

**在你所拥有的经济环境下缩减QE**

所以从本质上看，欧洲央行面临艰难选择：要么在可以宣布胜利之前撤出QE，令该行信誉受损；要么坐视通胀毫无反应、QE逐渐武功全废。

如果你不能在你想要的经济环境下缩减QE，那就最好在你所拥有的经济环境下缩减。欧洲央行可能会给自己更大的回旋余地，将购债比例提高，但这毕竟是个有限的过程。

10月出自英国央行霍尔丹等人之手的一篇报告总结道，QE在金融市场不能正常运行的时候(通常是因为流动性不足)最为有效。(here)当前的欧元区市场并非如此。

具有讽刺意味的是，特朗普当选美国总统，可能给了欧洲央行一定的喘息空间。对于特朗普将采取通货再膨胀或通胀型财政政策的预期，加之对美国联邦储备委员会(美联储/FED)进一步收紧货币政策的预估，推动美债收益率(殖利率)上升。市场已几乎全部预期美联储会在12月升息，而且一些人目前还预计，美联储明年还会有两到三次25个基点的升息行动。这帮助推动美元兑欧元走强，而且如果美国的通胀预期继续上升，则将给正要缩减购债规模的欧洲央行做出很好的掩护。

本周日的意大利修宪公投是一个重要的变数。民调显示，公民将反对该提案。对此，意大利总理伦齐(Matteo Renzi)早就说了，公投失败就辞职。而这反过来可能会给欧元怀疑派带来壮大的舞台，要么是在新的大选中，要么是临时或技术官僚政府赶鸭上架、民众挫败感陡升之时。

尽管如果意大利第一季进行大选，欧洲央行很难发出削减刺激规模的信号，但同样的逻辑也适用于经济。如果量化宽松政策能够坚持到意大利一切“搞定”，那就能永远一直持续下去。

欧洲央行的资产购买计划曾经确实是有用的，但带来的裨益已经越来越少。明年看起来像是我们能够预期的缩减刺激规模的好时机。(完)

(编译/审校 王丽鑫/汪红英/王颖/刘秀红/张涛/蔡美珍/高琦)

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资,但可能透过基金间接持有相关证券。)