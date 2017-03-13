《SAFT专栏》新兴市场或因贸易壁垒及人口老化向全球输出通胀

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透3月10日 - 新兴市场可能很快成为全球通胀而非通缩的源头之一。

主要问题在于,通胀是会趁着贸易壁垒的涌现蓬勃而起，还是随着人口结构的变化悄然上升。

自1980年代以来，中国、印度及前苏联加盟共和国逐渐融入全球经济体系，实际上导致全球劳动力供应翻倍，从而带来影响深远的通缩冲击。中国整合进全球复杂的供应链网络之时，恰逢各地区降低或取消关税，西方消费者因而得以享用中国和其他亚洲低成本劳力所生产的商品。

然而中国人口结构因为独生子女政策效应而逐渐老化，新劳动力供给超过需求的情形早已不见，自2011年以来城镇地区新增劳动力持续短缺。生产活动已普遍从中国转移至印度等低成本亚洲国家，但它所导致的全球物价上涨在近几年或许一直被大宗商品成本下滑所掩盖。

“中国劳动力减少以及人口老龄化会带来通胀压力，”资产管理公司Pictet资产配置及宏观研究主管Christophe Donay在客户报告中写道。“由于劳动力成本持续攀升以及大宗商品价格从之前的低迷水平反弹，通胀终将会上升。”

国际清算银行(BIS)的Mikael Juselius和Előd Takáts在2015年进行的研究发现，一国的劳动年龄人口增多，会倾向于压制通胀；反之若老年及年幼的依赖人口(dependent population)增加，就倾向于推高通胀。

据Pictet的估计，仅人口因素就可能令中国国内整体通胀到2025年时较2002-2015年期间的均值上升25%。尽管2025年中国国内通胀率可能仅为3%，对全球通胀却可能产生明显的持续影响，因为很难以较低代价找到中国劳动力的替代方案，并继续扮演中国在过去25年中所扮演的重要角色。

这对中国来讲并不是坏事，中国需要推动国内薪资水平上升，以提高消费在经济中的比重，从而降低经济对制造业和出口的依赖。

人口因素的影响可能无法避免，而美国乃至全球通胀也因此注定遭遇上行压力，但好在人口老龄化速度很慢，让决策者和企业有时间去适应。

**这次由贸易战推动？**

更紧急而且可能具有破坏性的危险并非新兴市场逐渐推高物价，而是新的贸易战把他们部分排除在全球一体化供应链之外，进而导致物价迅速上涨。

特朗普赢得美国总统竞选所凭借的政策方针，就是指责中国等国家操纵全球贸易系统，让自己获得优势，并挖空美国经济和制造业就业。

美国国家贸易委员会主席纳瓦罗(Peter Navarro)显然已经启动了政府的贸易征讨，本周瞄准了二战以来我们一直秉持的“自由贸易秩序”。让分析师感到担忧的是，纳瓦罗紧盯贸易赤字问题，表示美国应当立下目标，“夺回供应链的各个环节以及制造业产能，如果竞争环境是公平的，这些本该属于美国。”

在这一点上，他要求其他国家自发性地买美国的帐，以推动这次不太可能成功的经济转型。但如果他和特朗普确实是来真格的，则将涉及关税及贸易壁垒的问题。

别忘了，据世行资料推断，1980年代初期全球平均关税税率为30%，1990年代初期高达40%，之后稳步下降，到2010年时回落至约6%。全球通胀变动的路径也基本雷同，自1990年代最高的30%，降至如今的3.3%左右。

若美国课征关税或边境税，或设置其他贸易壁垒，并导致贸易伙伴出台对等措施加以反击，那么无论是关税还是通胀水平都可能从缓慢下降状态迅速转为上升。这可能引爆通胀的震撼弹。分析师估计，实施边境税将使得美国汽车均价上升2,000-2,500美元，涨幅达6-7%。

美联储或将“无视于”这类一次性的价格上涨，但它却极有可能引发薪资上涨，进而推动利率急升。

换句话说，倘若人口结构变化所引发的通胀是投资者面临的最严重问题，那他们还算是相当幸运的。(完)

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资,但可能透过基金间接持有相关证券)