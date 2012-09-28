《SAFT专栏》加泰隆尼亚风波暴露出欧元最脆弱的环节

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft; 编译 蔡美珍/张明钧
路透9月26日电---对西班牙及欧元区而言,加泰隆尼亚的独立公投大戏实在是雪上加霜,而这也再一次提醒我们,能够搞砸拯救欧元努力的政党、种族、派系实在多不胜数.
并非是加泰隆尼亚可能很快就会脱离西班牙独立--至少西班牙并没有关於脱离并独立的宪法条款依据--但光是讨论独立就已经造成市场不安,西班牙可能展开的纾困谈判也将更加棘手.
如果你觉得这已经让人头痛,好戏还在後头;尽管最近获得了欧洲央行大力支持,但在最好的情况下,欧元区整合之路也仍然是漫长而艰辛的.在加泰隆尼亚寻求独立之後,绝对还会有其他团体或势力,希望把讨论焦点转移到谁该付多少钱给谁的问题上.
保守派的加泰隆尼亚自治区主席Artur Mas周二宣布11月举行选举,之前Mas希望加泰隆尼亚获得更多税务控制权的要求,遭西班牙首相拉霍伊拒绝.Mas所属政党CiU很可能在这次选举中取得地方议会的绝对多数席位,他也将这次选举定位成独立公投,但中央政府驳斥这个构想.
"如果我们能够因为政府允许而进行公投,这样会比较好.如果不行,我们不论如何还是应该公投,"Mas周三向地方议会表示."这是关於加泰隆尼亚能够行使自决权."
这个消息震惊金融市场,更糟的是,周三马德里又爆发反撙节流血示威,欧元走疲,西班牙公债与德债收益率价差明显扩大,显示市场对於西班牙寻求纾困之路充满焦虑.
加泰隆尼亚是高度工业化及富裕的自治区,它上缴给中央政府的税款远远超过所获得的支出经费.加泰隆尼亚也急迫需要资金偿债,目前正在与成立不久的中央基金洽谈50亿欧元纾困金.近期民调显示,超过半数的加泰隆尼亚人支持脱离西班牙独立,他们十分不满加泰隆尼亚的税款外流.加泰隆尼亚约占西班牙全国经济产出的五分之一,它自己的经济总量已经和奥地利不相上下.
这种种条件不太可能在最後促使加泰隆尼亚成为一个新国家,不论是在欧元区内或区外.目前并没有任何宪法机制允许独立,欧盟本身似乎也对这个独立构想很反感.即使把这件事单纯看成是财政分配权的讨价还价,但这段争执可能很容易就带来非常昂贵的代价.
**难以启齿**
事到如今,在欧洲央行宣示直接支持主权国家公债、为欧元铺上一张安全网之後,其後续效应一直相当有限.若是在今年或去年的紧张时刻有发生类似的事件,我们可能会轻易地见到逃离主权和银行债券的浪潮,而这样的逃命潮恐怕极度难以控制和压抑.
外界一再呼吁拉霍伊请求纾困,但不论是国内的金融界人士或欧洲夥伴的要求,拉霍伊皆予以排拒,反而是推托敷衍,期望能够先在国内或多或少地提出改革及节约事项,而不会看起来像是屈从于外部压力.他可能也希望意大利求援,这可能会让他赢得相对较佳的纾困条件.
加泰隆尼亚的选举至少在两个层面上让这一工作更为困难,而这两个层面又会互为呼应使事情更棘手.其一是国内政局失序只会让西班牙在金融市场上面临更大压力,正如我们已经见到的状况,但这却是愿意伸出援手的欧盟及欧洲央行所不乐见的.欧洲央行改变购债立场虽然建立起一些信心,但却相当薄弱,既不十分稳定也不持久.其二,选举将会让拉霍伊在国内的改革特色及条件的协商上面临更大困难,不论是哪个方面要求另一方面的执行事项、以及加泰隆尼亚内外事项是否有别,都将更不容易推行.
当然,我们根本很难去预言此一事态的後续发展.然而这传递出一个讯息,即欧洲当前面临的两大任务--抵御横亘眼前的风暴及建立可信度更高、更为强大的同盟,不只在欧洲层面上不可思议地繁复,同时也会受到许多不可预期的内部差异所影响,而这些不可预期的差异又存在於看似高度稳定的国家之中.
这至少意味着会不定期的浮现诸多疑虑.
近几周来欧洲金融市场已经屡经动荡考验,但预期未来还将迎来更大的波动且波动扩大恐将波及全球市场.(完)
--编译 蔡美珍/张明钧; 审校 高琦
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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