《Saft专栏》欧洲没堵住债务危机真正源头：信贷泡沫

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft 编译 程琳/隋芬
路透12月13日电---欧洲以统一规则为基础的财政改革不会尽如人意,因为它其实忽视了信贷市场的运行机制,即沿着覆车之轨渐行渐远.
欧洲上周对成员国颁布了一些财政纪律,选择制定规则的敷衍做法,而未采用财政联盟这个可能是欧元区真正需要的根治良方.这样做将剥夺成员国的自主权,让他们事先保证会在艰难时期实施财政撙节.可是,这几乎就无法解决信贷泡沫发源地--银行体系的故障.
所有信贷都始源於金融系统,改革欧洲的财政框架却不解决金融系统的问题,就好比让酒鬼发下狠誓戒酒,但依然允许他们留存酒窖一般.
当然,我们欢迎一定形式的改革.过去10年的经历已经很能说明问题,在没有足够纪律约束的情况下,对成员国而言,原先的框架很容易变得形同虚设.
一方面欧元区乱糟糟的协议安排让应对危机困难重重,另一方面欧元区国家各自陷入困境的原因也是不一而足.
不过它们有一个共同点,那就是信贷泡沫是举债的必要前提,而大肆举债已经让欧洲很多国家受到质疑.
这一点放之四海皆准,爱尔兰、希腊、法国莫不是如此.如果按照当前的政策思维逻辑得出结论,或许有一天德国也概莫能外.
爱尔兰的主权信用受损,是因为该国银行对海内外客户进行"庞氏"放贷.虽然撙节政策伴随着信贷破灭损及税收的自然後果,但实际上是对於爱尔兰银行业存在信贷风险的假设,让爱尔兰的状况恶化,从而进一步破坏了该国的偿债能力.
西班牙的楼市相关信贷也出现了大同小异的情况,只是程度没到同一级别,因此迄今尚未爆发银行危机.西班牙的信贷泡沫同样支撑了经济,拉抬了政府税收收入,让其本应受到的惩罚被推迟到现在.
希腊也在信贷泡沫低谷时期大肆举债,利用廉价的全球资金来满足政府支出的无度挥霍.你还必需注意,如果一国经济数据是捏造的,那麽任何的新规或条约修改都不可能管用.希腊的问题不纯粹是在作为老式新兴市场的同时,能以类似德国的利率来举债,更重要的是它遇上了可能是有史以来最大的全球信贷泡沫.
**再说法国**
再来谈谈法国与法国的银行业.目前,投资者所要求的法国公债收益率(殖利率)比德债高出1个百分点以上,主要因为一旦高度杠杆化的法国银行遭殃,法国政府显然也难逃拖累.那些银行创造出的信贷,其中一部分给了法国,还有很大一部分借给了很有问题的南欧国家,因此杠杆程度越来越高.
这似乎是欧洲乃至全球决策中的一个真正盲点.应当注意,欧洲央行(ECB)把怒火主要集中在主权债务人身上,拒绝直接购买公债来姑息养奸,与此同时却向银行业提供慷慨的融资,不惜一切代价也要保证银行存活.
欧央行上周针对银行出台一系列流动性举措,包括新的长期融资选项、放宽担保品要求,以及允许各国央行为某些银行贷款筹资.当然,这些流动性中有一部分将找到渠道回流到主权债,或者至少很多欧洲国家都得期待会是这样.
就欧洲的银行业改革而言,多数精力都花在确保银行的偿付能力上,而缺乏有效措施来阻断下一次信贷泡沫.泡沫只会在严重的信贷破灭後才会发生,而随着银行收回贷款和着手处置资产,信贷崩裂正在酝酿.
若对即将发生的衰退与信贷紧缩视而不见,各国与其银行体系之间过度的相互依存关系似乎将会继续下去.目前无论欧洲还是美国都没在讨论具有说服力的措施,来打破对大而不能倒机构的担保.只要金融机构追求私利的同时还享受公共担保的模式不改,出现新一轮信贷泡沫的风险就不散.
也许下一次不再,也不一定是政府过度举债的问题.金融机构会继续创造货币,而政府仍然得为最终的动荡埋单.
各国必须打破国家与银行间相互依存的关系,否则到最後银行恐怕会把整个国家拖垮.(完)
--译文审校 吴云凌
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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