《SAFT专栏》欧元区内跨境银行间贷款下降 映射全球资本流动趋势

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/蔡美珍

路透2月27日 - 欧元区银行越来越不愿意进行区内跨境银行间贷款，不仅显示出欧元体系的压力加剧，也说明出现动荡时的潜在风险。

欧洲央行周一公布的数据显示，1月欧元区内银行间跨境贷款同比下降了6%，触及2004年12月以来最低。欧元区银行间境内贷款则同比上升11%，但不愿对跨境贷款曝险的现象值得担忧。

多数时间来讲，银行获得融资的方法以及来源并不是很要紧的事。但这方面一旦出现状况就很紧迫，一如2007和2008年。周一的数据说明，银行不仅对意大利和希腊等国的银行系统健康和稳定状况怀有有疑问，而且可能也担心如果形势变糟，欧元区各国政府将如何保护他们的利益。

欧元区内银行跨境贷款同比下降6%至1.26万亿欧元。

“未来一年荷兰、法国、德国和意大利的大选，可能会决定欧元体系的整个未来，”High Frequency Economics的Carl Weinberg在一份客户报告中称，认为银行应减少在欧元区内的曝险。

“不管怎么说，如果希望推翻欧元体系的草根政党很有可能获得政权，哪家银行会愿意向这样国家的银行贷款？”

欧元区内银行间跨境贷款下降可能反映出的正是这个状况，无法确定规则由谁制定、谁来执行。

把视角放得更远一些，欧元区内的情况映射出全球趋势，正如很多人也担心英国脱欧和特朗普当选美国总统，预示着欧洲政局的发展。金融危机以来，跨境贷款和资本流动断断续续地一直在下降。这场危机告诉银行人士以及监管部门，尽管风险是全球性的，但他们能控制的因素限于国内，能获得的政府支持也限于本国。

根据国际清算银行(BIS)资料，过去两年跨境资本流动减少2.6万亿(兆)美元，相当于全球放款金额的9%。根据BIS资料，虽然第三季全球跨境放款较上季成长0.5%，但跨境欧元放款明显下滑。

**银行业体质脆弱**

这种现象要从两个角度来讨论：它所凸显的情况，以及它可能促成的后果。它所凸显的是银行业者对欧元区内跨境风险的认知提高；而它可能促成的后果则是融资缺口，如果情势恶化的话，甚至是融资危机。

在某种程度上，究竟是银行危机导致欧元危机，或是欧元危机引发银行危机，已经无关紧要。如果银行业者就连在欧元区内部都不愿跨境放款，很多事将远远更加难以控制，而风险将更难以降低。

“跨境放款缩减让银行业更加脆弱。而我们也知道，在2008年全球金融危机之后，银行业者跨境放款的意愿大幅下滑--对于一些外国资金匮乏的金融体系，这加剧了危机状态，”Credit Writedowns分析师Edward Harrison写道。(here)

“现在我们在欧元区内看到同样的事情发生。如果荷兰、法国或意大利的选举引发金融动荡，欧元区内放款碎裂将大大提高爆发一场重大危机的可能。”

没错，欧洲央行有很多降低这类风险的工具。只要有心，各国政府及欧盟当局也有的是工具。

然而，在金融危机起了头之后，整个大趋势是走向一连串自我强化的风暴。一开始，金融危机带来经济困境，这些经济困境又让相关的解决方案产生紧张对峙关系，就像欧元区的一些例子。这些紧张关系或许表面上能够粉饰遮掩，就像希腊那样，但深层的怨念变成民粹主义或民族主义政治势力的温床，就像美国及英国的情况。

欧元区应该可以顺利渡过接下来几场选举的考验，但从欧元区金融业的统计数字来看，欧元区目前体质堪忧。(完)

(本文刊出时，James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能透过基金间接持有相关证券。)