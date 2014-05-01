《SAFT专栏》美联储继续缩减计划 对低迷的经济数据置之不理

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft
路透4月30日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三继续缩减刺激政策，并未理会所有显示经济疲弱的证据。
我通常并不喜欢引述美国联邦公开市场委员会(FOMC)的声明内容，因为它十分无趣，不过看看这个：
“FOMC自3月会议以来获得的信息显示，近期经济活动成长已经加快。”
我知道大家关注的都是“最近的情况怎样？”但这种想法很傻。
经济增长在4月加快，或许是这样，但那是在今年前三个月几乎停滞不前的基础上实现的。
我们在周三还了解到，第一季经济增长率仅为0.1%，而且还是受到了医保支出大幅增加的推动。如果不考虑这一因素，那么第一季经济实际上萎缩了大约1%。
所以说，美联储称经济活动最近升温，就好比某人的房子昨天刚被龙卷风侵袭，但他说自己的住房条件近来已有改善，因为今天在窗户上钉上了木板。
在上述两种情况中天气已经好转，但我们都仍面临相当多的困难。
但美联储依旧进一步缩减购债。
美联储还指出，楼市保持缓慢复苏。楼市复苏通常是经济景气循环的关键领先指标。
我同意楼市复苏缓慢。
第一季，住宅投资对GDP的贡献连续第二个季度为负值，意味着它在拖累经济成长。
缩减购债的一个结果是，从现在开始美联储每月仅购买200亿美元抵押支持证券(MBS)，以及250亿美元公债。鉴于30年期抵押贷款利率一年内已经上升73个基点，目前在4.3%，这对促进抵押贷款申请和楼市投资没有帮助。
这实际上是在紧缩，如果不是这样，我们可以合理地预期，抵押贷款利率将下降，而且投资将会增加。
诚然，第一季经济受恶劣天气影响放缓，因此我们预计会有一些回升。但将住宅投资下滑归咎于1月纽约天气寒冷，就忽视了萨克拉门托和拉斯维加斯。这也忽视了真正妨碍楼市成长的因素：体面的工作和薪资。
我要说的并不是量化宽松(QE)能解决所有这些问题，而是我们应承认，虽然存在这些因素，但美联储仍然缩减购债。
**金融稳定**
不错，经济中某些领域相当强劲，特别是消费者信心和支出，但就业市场依然非常疲弱，通胀也继续疲软。这一切都和0.1%的经济成长率相符，然而从表面上来看，却并不适合缩减刺激规模。
那么，为什么美联储这么急于收回量化宽松政策呢？首先，很重要的一点是承认此事没有唯一答案：联邦公开市场委员会(FOMC)内部有各种各样的观点，而彼此间的分界线并不像“鹰派”或是“鸽派”那么简单。
联储想要结束购债，或许至少有一部分是风险收益分析的结果。量化宽松举措当然具有刺激效果，但效果却有分布不均之嫌，收效主要集中在距离金融中介最近的区域。
同时，也存在购债催生信用市场泡沫的风险。
将在5月底离开美联储的理事史坦建议，如果金融稳定与央行双重使命发生冲突，那么应该宁可偏重于保障金融稳定。(here)
这并不是说信用市场目前已经陷入泡沫，他也没有这么说，但由于经济成长迟滞、低通胀和削减刺激政策之间明显存在冲突，这不失为审视央行决策的一条有意义的途径。
目前，央行似乎是在选择确保金融稳定，也许是因为，金融稳定与经济成长不同，实际上是有可能达成的。(完)
(编译 徐文焰/杜明霞/郑茵 审校 张荻)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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