《SAFT专栏》房价涨得慢或拖累初创企业

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张涛/许娜

路透7月18日 - 房价上涨前景正在变弱，可能意外拖累初创企业的就业增长。

房价自危机后的低位反弹以来，过去两年上涨速度大大超过收入增长，但目前正在降温。CoreLogic的最新数据显示，5月份房价年率化上涨速度为8.8%，虽然仍很稳健，却已远低于2月时的11.8%。

此外，虽然许多人预期就业复苏会推动房屋市场成长，但实际情况可能正好相反。

据旧金山联邦储备银行的经济学家，房价上涨可能在帮助初创企业创造就业方面发挥关键作用。而且由于初创企业通常占复苏阶段所创造就业岗位的一半左右，所以房价上涨对于整体经济的意义，可能比许多人以前所认为的大得多。

经济复苏疲弱的谜团之一是，为什么初创企业的就业创造势头一直如此低迷。初创企业通常是帮助经济走出衰退的一个重要因素。与以前经济衰退期间及衰退之后阶段的大型同业以及初创企业相比，这次初创企业的就业增长下滑更加严重。据旧金山联邦储备银行，在截至2011年3月的一年里，初创企业创造的就业约比以前经验所暗示的水平少了76万。

其中的一个主要原因就是房价下跌，在州这一层面上，初创企业的就业创造与房价下跌之间有明显的关联。

“房价下跌会降低房主的资产净值和财富，从而可能限制融资的一个重要来源，而且这是企业家开创新事业时通常使用的一个融资渠道，”经济学家Liz Laderman和Sylvain Leduc在旧金山联邦储备银行7月经济研究报告中写道。

“房屋资产净值下降会限制初创企业的房屋权益贷款的可获得性。此外，即使企业家可以使用房屋权益以外的资产来启动一项新事业，但如果缺乏足够的房屋价值来支撑其投资，也可能不太愿意冒这种风险。”

Laderman和Leduc推断，从2012年开始的房价回升，可能助长了初创企业的就业创造，不过目前还没有这方面的数据。

**陷入新的停滞期？**

如果真是这样，那么可能即将迎来转变。

根据Trulia的数据，100个大都市中有95个地区的房屋售卖喊价涨速都快于薪资，增速放缓似乎在所难免。此外，虽然投资者仍在购买独户住宅，这样的商业模式仍面临长期困境。

美银美林债券策略师Chris Flanagan和Gregory Fitter预计，房价大幅放缓后，会迎来长时间的停滞期。

他们的估值模型与Case-Shiller指数挂钩，据此模型显示，未来两年房价每年的增幅料仅为3%，此后是六年(没错，就是六年)来基本上零增长。

“过去两年房价增长处于危机结束后的繁荣期，现在这种势头很可能告终。”Flanagan和Fitter在客户报告中写道。

“房价极低速增长时期--未来八年预计每年仅增长1%的时期，很有可能已经到来。”

这不同于普遍预期，但若真如此，则将给就业增长带来一些真正的困扰。

一方面，房价长时间极低速增长，是监管部门的一大胜利，表明放贷标准和审慎原则已经恢复。

但房屋净值长期以来几无增长，可能会阻碍新企业的创建。许多在当下和2020年期间购房的人不仅会发现自己的房屋净值基本没怎么增长，对把房屋作为资产的看法也可能发生变化。

美国人在截止2006年的30年里异常地幸运，他们的房屋价值升幅总体上跑过了通胀。这带来了一些负面的后果，有些人倾向于把房屋当做自动取款机(ATM)为消费买单。利用房屋净值来创办内嵌风险的企业是一个昂很有价值，但不太获得认同的做法。

房价无法强劲上涨的时间越长，屋主利用房屋做抵押开办新公司的可能性就越低。

这适用于硅谷等自我强化繁荣的领域，但不太适用于其它经济领域小型企业的创设。(完)

(译文审校 田建华)

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