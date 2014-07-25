《SAFT专栏》股市五年预言：回报平庸　慎防修正

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 田建华/朱晓军

路透7月25日 - 即便将超低利率考虑在内，全球股市估值也太高了，未来五年要想实现每年两位数百分比的实质回报率颇为不易。

更糟的是，据经济和投资咨询公司Wellershoff & Partners分析师Joachim Klement和Oliver Dettman的最新研究，主要市场、特别是美国股市的估值过高，即将迎来修正的概率极高。

这样的结果，应该会让那些认为追着央行背书的股市大潮就不会出差错的人三思了。

两位作者写道，“研究显示，高估值、例如当前的估值水准，实际上会导致未来预期回报下滑，以及大幅回撤的风险加大，本金也有可能打了水漂。”

“明白地说，目前股市估值偏高，投资人应该认真面对这一个警讯。”

这份研究报告使用两种主要方法评估了全球38个股票市场估值。第一种是CAPE景气循环调整市盈率(本益比)，又名为席勒市盈率(Shiller P/E)。该指标和一般的市盈率相仿，不过使用的是经通胀率调整后的公司10年平均获利。

第二个指标是计算调整后的公允CAPE，该指标考虑了利率、成长率和通胀率等经济因素。这相当重要，因为透过这个指标，我们可以看到温吞的经济成长和非常规货币政策的影响，并更清楚地知道股市当前估值所处的相对位置，且以历史为鉴推测股市接下来可能的走向。

通过经济因子调整后的‘公允’CAPE为17.8，可说是偏高水准，然而美国股市当前的CAPE是24.5，高出了37.6%。

这暗示着未来五年修正的可能性很大。

研究报告的作者称，“在美国，历史上CAPE达到当今的水准时，接下来五年的平均跌幅是令人瞠目的26%。”

当然修正下跌幅度也有大有小，1929年崩盘后的跌幅达80%，而在1995年和2003年的随后五年修正幅度没有超过15%。

那么投资者的难题就来啦。股市估值或许是偏高了，但是谁也不能给出修正发生的时间表。当前和1997年之前的区别是，比起打压上涨中的市场，央行官员更愿意为下跌中的市场伸出援手。不过也要记住，许多质疑股市的人，在2000年和2008年修正开始之前丢掉了基金经理的饭碗。

**五年回报平庸**

美股估值如此之高，不仅带来很高的回调风险，也暗示未来五年的回报相当低。研究预估实质年收益为1.4%。

从更大范围来看，情况要好得多。全球发达市场未来五年的实质回报率(经通胀调整)料为7.5%，而全球新兴市场为6.6%。

这谈不上多么出色，但也不算太差。

印度是亮点之一，实质回报率料将达到10.5%，而意大利和法国应该也会有不错表现。

虽然这次仍有可能是不一样的状况，然而CAPE是显示未来回报的一项良好指标，因为从历史角度来看，市场总是向平均值靠拢。研究作者表示，CAPE与未来五至10年股市回报的相关系数通常高于0.7，几乎所有涵盖在本研究中的市场皆是如此。

非要说不可的话，担忧之一在于CAPE计算的获利部分目前很高，近年来的获利与国内生产总值(GDP)之比已经处于或接近历史高位。这很可能成为永久性的变化，也许是因为薪资和生产成本全球化的影响。

不过获利也可能回归均值，就像投资者愿意支付的股价一样。细微的变化或许就能带来巨大冲击。

今年稍早，基金公司GMO的James Montier写道，如果使用10年趋势获利而非10年已公布获利，那么美股市场的市盈率就会从25左右升至令人难安的34。

这些研究的结论都不太出人意料：我们未来五年可能迎来调整，回报将变得平庸(美股回报将变差)。

美股这样的资产很难跑赢通胀，而且还伴随着可观的大跌及波动风险，恐怕很难持续加码或续抱。

因此，全球股市分散投资的论调似乎是与日俱增。(完)

(译文审校 张明钧)

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