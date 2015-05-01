《SAFT专栏》留心薪资压力带来美联储无法忽视的通胀

2014年10月28日在华盛顿拍到的美联储大楼。 REUTERS/Gary Cameron

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/许娜

路透4月30日 - 诚然，很多美国经济数据表现疲软，而美国联邦储备委员会(美联储/FED)确实可能等到华盛顿已经飘起落叶时才升息，但本周最重要的进展可能是雇用成本上升。

第一季雇用成本指数(ECI)升幅超过预期，较上年同期上升2.6%。民间部门ECI同比上涨2.8%，去年第四季为涨2.4%。

考虑在能源生产下滑沉重打击下、石油工业薪资和获利可能造成的拖累，这份数据可能再次证明劳动力市场在恢复正常。正常意味着有一点薪资压力，而薪资压力意味着有一点通胀。

通胀是美联储难以忽视的问题，尤其是就业市场稳健情况下的通胀，可能迫使其迅速重新评估升息的风险和利弊。

诚然，本周焦点多围绕倾向于暗示美联储将按捺更长时间的消息上。第一季经济仅增长0.2%，严寒天气及企业投资下滑造成双重打击。

周三GDP数据公布几个小时后，美联储维持利率不变，让人感觉其需要更有说服力的证据，才会实施2006年以来的首次政策收紧。

“经济增长在冬季月份放缓，部分反映的是暂时因素影响，”美联储称。“就业增长步伐放缓，失业率仍然稳定。”

亚特兰大联储的GDPNow实时估值显示，第二季增长仅为0.9%，远低于多数分析师的预测。

尽管今年稍早市场认为有可能在夏季升息，但现在预计10月升息机率仅有46%。

不仅如此，尽管美联储保持耐心对风险资产应当有利，但这些似乎都未能安抚市场。美联储周三公布声明以来，股价下滑且债券收益率(殖利率)上升。

**薪资压力显现**

即便把就业成本高企抛之脑后，还是有一系列就业和薪资指标显示，就业市场更加趋于正常。

4月联邦代扣所得税收据比上年同期增加了5%。上周初请失业金人数仅有26.2万人，创15年低位。根据劳工部数据，2月职位空缺升至14年高位，自愿离职人数也处在比较健康的水准。

而且这还没有考虑中下阶层工资面临薪资压力的更多迹象，例如沃尔玛和Target等零售商纷纷宣布加薪，麦当劳亦表示计划调升薪资。

这些数据全与3月非农就业报告形成鲜明对比。报告显示，3月非农就业岗位仅增加了12.6万个，为15个月低位。

另一方面，目前仍有大量的闲置劳动力--即那些脱离劳动力大军、但乐意在情况好转后重返就业市场的人，从而持续限制了薪资增长。我们的确不能排除此一可能性，但是上季薪资稳健上扬，很难与就业创造几无增长并丧失动能的情况兜在一起。

这一切都使得5月8日公布的4月非农就业报告成为一个试金石。倘若就业创造大幅回升，薪资数据也表现得相当强劲，那么金融市场或许会开始思考美联储立场变得更加强硬的可能，即便立场只是略微改变。

对股市而言，这恐怕是个利空组合。虽然薪资大多将被用于消费，从而会刺激经济并提振企业获利，但羊毛出在羊身上--工人的薪资全都要由雇主埋单。假设营收趋势于维持不变，薪资持续上涨对获利的影响要不了多久就会显现出来。

如果最终联邦基金利率上调的时间也早于预期，那么股市将进一步下跌。(完)

(编译 王丽鑫/许娜；审校 张明钧)

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