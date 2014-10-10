《SAFT专栏》旧药方难治理“新平庸”问题

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张明钧/徐文焰

路透10月9日 - 国际货币基金组织(IMF)提出“新平庸”(new mediocre)一词，当中不乏威胁的意味，但我们最终可能企盼其中带有一丝希望。

IMF今年三度下调经济成长预估，如今又警告称经济成长将有一段时间低于平均水准，这样的说法看来像是持续性的停滞。

这样的思维意味着旧有的经济成长模式不会自动归位，主要受到高负债及2007-09年间金融危机后续效应扯后腿。

IMF总裁拉加德周四在华盛顿召开的IMF暨世界银行年会上表示，全球经济成长“看来正进入我们所谓的新平庸时期”。

IMF说词暗示“全球经济将在五年内持续疲软”，特别是受到信心不足、成长乏力、通胀过低、以及更多投资限制等因素交互影响，且每况愈下。

对于该采取哪些措施以因应或避免未来表现平庸，IMF有着明确的构想，但尽管如此，IMF的建议恰恰包含着那些我们已经拒绝去做、或是我们一直积极在做却又成效不彰的措施。

这些行动反应可能很快地就沦为陈腔滥调，我们既无法认同也不会实行，而将我们带到现状的货币政策也面临同样处境。

那到底有没有新的药方呢？

IMF建言内容有很大部分是建立在有利于经济成长的财政政策、大规模的劳动市场改革、以及基础建设投资，特别是美国和德国，而其假设前提是友善的金融市场将给予这些计画债务融通。

这些建言了无新意，尽管你可以主张在低度成长的环境下，改革及基础建设投资的重要性，但在一点一滴的经济成长都更形重要、更有价值的现实世界中，你不禁要问：为什么到现在都还没有完成这些改革？

答案在于政治，或可说是在于文化。

**对欧洲无效**

在参加IMF/世界银行周四会议时，美国前财长萨默斯这样描述欧洲套用日本的发展模式：“欧洲走上这条道路时，并没有对政策进行大幅调整。最后的结果就是它对欧洲没有效果。”

萨默斯指出，欧洲在金融危机爆发后的数年中，经济增长和通胀状况总是不及预期。他认为应当通过举债进行基础设施支出，而不光是想办法增加财政收入。

不过德国财政部长朔伊布勒听起来并不打算向德国人民伸手，以获得修路架桥的资金。

“我们必须解决眼下面临的问题，但决不能再犯过去几年的错误，”朔伊布勒回应萨默斯的言论称。他在当天稍早还指出，“开支票”绝非促进欧元区经济增长之道。

增加基础设施支出或许是个好主意，但在目前的环境下恐怕会碰壁，特别是在欧美。20国集团(G20)在承诺新的基建支出方面似乎不太可能得出什么具体成果。

接下来再看看货币政策怎么样。这是最流行的政策药方，在很大程度上是因为少数官员就可以通过发布政令来创造新的资金流，而不必走麻烦而痛苦的政治程序。

IMF明确表示，预期欧洲央行和日本央行将出台更多刺激举措，同时警告称，美联储收紧政策有可能影响到IMF其他温和的预估。

在全球经济陷入低于趋势水平的增长时，尽管没有理由认为央行官员应当袖手旁观，但如果应对的政策明显只是治标不治本时，同样难以唤起决策者的极大热情。

有些时候，判断未来形势将如何发展时，最好的办法就是看看眼下的情形。用经济学术语来说，就是着眼于基础设施投资等结构性政策建议失利的延续性，同时把货币政策作为更加便于实施的政策工具。

货币政策对金融市场无疑有着巨大影响，但即便目前似乎会有更多宽松政策出台、或是减轻政策紧缩程度，市场人士在过去一两周却远不能肯定。

让我们希望这一政策良药的药效不会逐渐减弱。(完)

(译文审校 龚芳/王洋)

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