《SAFT专栏》没有好数据 至少还有美联储

- (本文作者为路透专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft/编译 孙国玉 王丽鑫

路透10月2日 - 中国经济放缓威胁仍在，美国9月非农就业数据又非常糟糕，美国联邦储备委员会(美联储/FED)要等到什么时候才会加息？这个问题就不要问了吧，而且对股市而言，坏消息再度变成了好消息。

就业数据公布后，美国股市周五起初下挫，但后来逆转颓势实现上涨。数据不仅显示就业增长动能减弱，而且薪资增长停滞，以及劳动参与率创下1977年来最低水平。

市场作出以上反应或许主要是因为投资者坚信，在市场低迷时美联储会温柔呵护。

该数据的确是乏善可陈。

“从经济角度而言，可以说是非常糟糕，”花旗集团策略师Steven Englander在给客户的报告中写道。

“对债券却是好事，因为这说明美国经济复苏动能正在减弱的可能性提高--就业增长放缓，而且通胀低迷。从供需两方面来看，数据都显得十分乏力。要说经济复苏中止还为时过早，但除此之外，从数据中也看不出什么别的东西，”Englander称。

利率期货市场的反应比较明显，目前显示美联储12月份加息的机率为30%，低于数据公布前不到50%的机率。市场预期现在主要围绕美联储明年3月前后首次加息的可能性上。标准普尔500指数.SPX周五先是急跌，随后反弹收高1.4%，全天波幅接近3%。

这份数据确实有助于证明美联储9月决定维持利率不变的正确性。不过，美联储未来会对中国经济状况作出反应，还是会针对美国经济状况作出反应，仍然不甚清楚。

不管哪种因素可能影响美联储决策，看上去投资者感觉美联储将他们的最大利益放在心上，但也掺杂着一丝不安的感觉，因为“和善”与“管控”到底是两种不同的东西。

或许是美联储副主席费舍尔的讲话鼓舞了投资者。费舍尔在讲话中没有触及货币政策，他认为不能利用货币政策大锤来砸破泡沫，因为这样做“成本巨大”。

相反，费舍尔青睐较好的“宏观审慎”工具，实质上是监管干预，例如限制放贷以遏制系统性风险。

“美国的宏观审慎工具有限，令我得出如下结论，有时候可以将调整货币政策作为抑制金融稳定风险的手段加以讨论，”费舍尔在波士顿联储的一个会议上表示，“在其他条件相同的情况下，限制性更强的货币政策将导致偏离物价稳定和充分就业。”

这听上去很像是决策者即便肯承认有时鸡蛋会变臭，也不愿把所有鸡蛋都扔掉。

**稳固的三足凳**

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦认为，美联储的政策与以下观点一致，即在通胀和就业传统使命外，还有金融稳定是第三个使命。

罗森格伦及波士顿联储官员撰写的一篇论文在同一会议上发表，这篇论文说明了，对金融不稳定的担忧，对制订政策的影响程度。

他们统计了1987年至2009年之间美联储政策会议记录中提到的金融不稳定相关词汇的次数，例如“破裂”和“危机”等。他们把美联储提到这些词语称为“牢骚”信不信由你，这些牢骚每提到一百次，可能对应着降息45个基点。。

这比失业率变动1%的相应预测准确度更强，比起通胀率变化1%的相应预测指标性，更是将近高出一倍。(here)

金融稳定根本不是美联储第三使命，而是首要使命。牢骚统计清单上的一些词汇令人莞尔；但像“放贷标准”、“市盈率(本益比)”和“监管”等等受到关切，似乎都在暗示政策需要更加宽松。

在信贷利差紧俏时，“牢骚”词语作为宽松政策行动的风向球更加鲜明，这类词语每出现100次，相应地利率会下降67个基点。

一些观察人士毫无意外的发现，美联储这种总是让投资者和市场得利的作风，在信贷环境宽松时，表现会有所不同，可能暗示面临泡沫或类似风险。在景气火热时期，每出现“100次牢骚”，政策收紧幅度只有36个基点。

所以当关系到你的风险资产时，坏消息其实是好消息，唯一不确定的是如果坏消息(好消息)接踵而至时，政策放松会以什么形式出台。

(作者没有直接持有文章提到的资产，或因投资某基金而成为间接投资者。)(完)