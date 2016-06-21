《SAFT专栏》英国退欧、美国总统选举及FED升息或都只是虚惊一场

《SAFT专栏》特朗普若对民间债务下手 将重塑市场格局
路透1月10日 - 特朗普可能着手处理民间债务的问题，与之对比强烈的是，他显然对公共债务上升处之泰然。若果真实施，两者对金融和资产市场都将产生巨大影响。
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft；编译 刘秀红/李爽
路透6月21日 - 今年有可能会是所有重大担忧都不会变现的一年。
英国看来越来越不可能退出欧盟；特朗普(Donald Trump)无厘头式总统竞选开始走下坡路；而且美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能最终证明无法升息。
这三件事均为投资者喜闻乐见，只是欢迎程度不同而已。尤其是对于英国将投票留在欧盟的信念逐渐升温，在近期鼓舞全球高风险资产上扬。
当然反过来讲，也可以说投资者可能面临某种形式的欧盟瓦解、美国收紧货币政策以及白宫迎来“小丑”总统的情境。
但是鉴于近期的局势发展以及一些现实的替代情境，市场很可能继续维系当前的压力释放后反弹局面。
在英国力倡留欧的工党议员Jo Cox遇袭身亡后，各金融交易所、博彩市场和民间调查均现大幅转折，目前强烈暗示英国在周四公投中选择留欧的可能性越来越高。博彩交易所必发(Betfair)周一将留欧隐含机率从Cox遇袭之前的60%调高至72%，反映Cox身亡后的民调。
英国若投票支持退欧，既会令金融市场急剧震荡，又可能会导致高风险资产大幅下滑。这种政治波折不仅会损伤英国经济，也可能导致欧盟本身进一步涣散，预示将有阻碍全球化的新一波浪潮袭来。
有望获得美国共和党总统候选人提名的特朗普，在近期民调中也是迅速失利。他在周一解雇了竞选经理。民调支持率方面，截至5月24日，特朗普还是与有可能最终狭路相逢的希拉里克林顿不分伯仲。但是根据Real Clear Politics多份调查的平均值，当前特朗普的支持率已经落后希拉里整整六个百分点。
作为总统候选人，特朗普提出的政策从某种程度上，可以被理解为全球贸易战的导火索。暗示不会全额偿付美债的特朗普，在美国政界可谓炮火四射。长期投资者几乎无人期望特朗普上台，多数人还是希望他竞选失败。
目前可能并不是特朗普的选情下滑在推动金融市场的走势，但若他在11月时有一定的机率能赢得大选，那么由此造成的动荡才真的可怕。
**美联储左右为难**
过去一周最后一只落地的靴子当属美联储加息风险。美联储上周会议维持利率不变，且声明和预测均暗示，最近外界对其很快第二次加息的预期是错误的。美联储不仅表明短期经济阻力可能持续，而且还提出海外经济可能带来新的挑战。
“我无法明确下次上调利率的时间表，”美联储主席叶伦在上周政策会议后的记者会上称，“我们并不确定利率的较长期走势。”
金融市场十分笃定短期内美联储会维持利率不变，预期7月加息的机率仅为11%，年底加息的机率仅为53%。许多投资者愈发确信，美联储甚至会被迫先放宽货币政策，然后才可以再次升息。
可以肯定的是，若英国公投决定留在欧盟，将消除美联储政策前景面临的一个风险。但从产能利用率到企业库存和获利等多项指标，都显示出经济下滑的预警信号。
这种突变有利有弊。一方面可以确保持续宽松的融资环境，但另一方面明显表明美联储手中工具的效果让人怀疑。
上周令人惊讶的是，金融市场并没有像以往那样在美联储温和立场的激励下上扬。目前美国联邦基金利率目标区间为0.25-0.50%，若形势恶化，美联储几乎没有降息的空间；而鉴于对负利率影响的政治和经济疑虑，更是如此。
如果所有这些风险在2016年都未兑现，金融市场可能首先会强势上涨，然后会有一段时间的下行。导致英国和美国出现政局变动的全球经济不景气犹在，民众对此普遍不满。
躲开子弹和安全完全是两码事，投资者可慢慢领悟其中奥妙。(完)
(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资,但可能透过基金间接持有相关证券。)
(译文审校 张明钧/张荻)
路透1月10日 - 特朗普可能着手处理民间债务的问题，与之对比强烈的是，他显然对公共债务上升处之泰然。若果真实施，两者对金融和资产市场都将产生巨大影响。
综合这些因素，经济合作暨发展组织(OECD)和非OECD经济体在上半年的原油消费量会持续增长，这应该也有助于供需趋于平衡。
路透1月5日 - 之前全世界都低估了特朗普赢得大选的机率，现在美国联邦储备委员会(美联储/FED)又有可能高估了他的能力。