《SAFT专栏》英国退欧、美国总统选举及FED升息或都只是虚惊一场

2016年6月19日两名脸上分别涂上英国国旗与欧盟旗帜的抗议退欧的活动人士接吻。 REUTERS/Hannibal Hanschke

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 刘秀红/李爽

路透6月21日 - 今年有可能会是所有重大担忧都不会变现的一年。

英国看来越来越不可能退出欧盟；特朗普(Donald Trump)无厘头式总统竞选开始走下坡路；而且美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能最终证明无法升息。

这三件事均为投资者喜闻乐见，只是欢迎程度不同而已。尤其是对于英国将投票留在欧盟的信念逐渐升温，在近期鼓舞全球高风险资产上扬。

当然反过来讲，也可以说投资者可能面临某种形式的欧盟瓦解、美国收紧货币政策以及白宫迎来“小丑”总统的情境。

但是鉴于近期的局势发展以及一些现实的替代情境，市场很可能继续维系当前的压力释放后反弹局面。

在英国力倡留欧的工党议员Jo Cox遇袭身亡后，各金融交易所、博彩市场和民间调查均现大幅转折，目前强烈暗示英国在周四公投中选择留欧的可能性越来越高。博彩交易所必发(Betfair)周一将留欧隐含机率从Cox遇袭之前的60%调高至72%，反映Cox身亡后的民调。

英国若投票支持退欧，既会令金融市场急剧震荡，又可能会导致高风险资产大幅下滑。这种政治波折不仅会损伤英国经济，也可能导致欧盟本身进一步涣散，预示将有阻碍全球化的新一波浪潮袭来。

有望获得美国共和党总统候选人提名的特朗普，在近期民调中也是迅速失利。他在周一解雇了竞选经理。民调支持率方面，截至5月24日，特朗普还是与有可能最终狭路相逢的希拉里克林顿不分伯仲。但是根据Real Clear Politics多份调查的平均值，当前特朗普的支持率已经落后希拉里整整六个百分点。

作为总统候选人，特朗普提出的政策从某种程度上，可以被理解为全球贸易战的导火索。暗示不会全额偿付美债的特朗普，在美国政界可谓炮火四射。长期投资者几乎无人期望特朗普上台，多数人还是希望他竞选失败。

目前可能并不是特朗普的选情下滑在推动金融市场的走势，但若他在11月时有一定的机率能赢得大选，那么由此造成的动荡才真的可怕。

**美联储左右为难**

过去一周最后一只落地的靴子当属美联储加息风险。美联储上周会议维持利率不变，且声明和预测均暗示，最近外界对其很快第二次加息的预期是错误的。美联储不仅表明短期经济阻力可能持续，而且还提出海外经济可能带来新的挑战。

“我无法明确下次上调利率的时间表，”美联储主席叶伦在上周政策会议后的记者会上称，“我们并不确定利率的较长期走势。”

金融市场十分笃定短期内美联储会维持利率不变，预期7月加息的机率仅为11%，年底加息的机率仅为53%。许多投资者愈发确信，美联储甚至会被迫先放宽货币政策，然后才可以再次升息。

可以肯定的是，若英国公投决定留在欧盟，将消除美联储政策前景面临的一个风险。但从产能利用率到企业库存和获利等多项指标，都显示出经济下滑的预警信号。

这种突变有利有弊。一方面可以确保持续宽松的融资环境，但另一方面明显表明美联储手中工具的效果让人怀疑。

上周令人惊讶的是，金融市场并没有像以往那样在美联储温和立场的激励下上扬。目前美国联邦基金利率目标区间为0.25-0.50%，若形势恶化，美联储几乎没有降息的空间；而鉴于对负利率影响的政治和经济疑虑，更是如此。

如果所有这些风险在2016年都未兑现，金融市场可能首先会强势上涨，然后会有一段时间的下行。导致英国和美国出现政局变动的全球经济不景气犹在，民众对此普遍不满。

躲开子弹和安全完全是两码事，投资者可慢慢领悟其中奥妙。(完)

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资,但可能透过基金间接持有相关证券。)