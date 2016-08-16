（修正）《SAFT专栏》以金融科技降低金融成本 监管需跟上

(修正译文标题和正文，以更贴合英文)

撰稿 James Saft

路透8月16日 - 手机、半导体和互联网：三大科技法宝齐上阵也没能提高金融的效率。

手机如此，连自动柜员机(ATM)也不过如此。据纽约大学金融学教授Thomas Philippon，每一美元的金融中介服务(如贷款)的成本总是在0.02美元左右徘徊，130年来一直如此。

而与此同时，其他经济部门的生产率提高了约10倍。

你要是能找到被认为是自由市场上更失败的例子，请告诉我。

所以期待金融科技的兴起能让最终用户的金融成本降下来，这就很天真了，更不用说整体改善资本配置、使资金得到最高效的利用了。金融科技是指企业用来提高金融服务效率的新兴技术。

在没有外界干预的情况下，金融科技有可能会被当前的金融参与者们采纳吸收，也可能被扼杀，就像之前出现的那些创新；这些参与者从大到不能倒等因素，以及其他形式的监管俘获(regulatory capture)中获得巨大优势。

Philippon在一篇新的论文中提出，解决途径就是监管，使其既包含现有体系，同时又能创造条件，使新兴金融科技得以成长、竞争，并在不加大总体系统性风险的情况下压低价格。

换句话说，就是饿一饿现有的金融野兽，同时鼓励新的金融科技公司加以超越。

“因信息科技进步而受益最大的行业非金融业莫属。但与诸如零售贸易行业不同的是，这些进步并未传递至金融服务的最终用户，为他们降低成本，”Philippon写到。

“资产管理服务仍然昂贵。银行从存款中获得大量利差。金融可以、也应该要更便宜才是。就此看来，难解之谜不在于眼下金融科技正在兴起，而是在于这为何没有早一点发生。”

金融科技是利用以数码为基础的服务--通常是透过互联网或智能手机进行--寻求“颠覆”传统银行业与支付模式的产业。

这一切并不单是因为金融效率没有更进一步提升，而是金融企业的规模已经大到堪称对整体成长形成阻碍而非激励因素的程度。与1980年代相较，当前金融业在整体国内生产总值(GDP)中所占的份额比当时提高约75%，也比二战后大部分经济兴盛期的水平高出逾一倍。

**监管难题**

尽管外界普遍认为银行与金融业监管不力是造成金融危机的主因之一，因此对危机之后低于平均水平的增长负有部分责任，但2008年起的监管改革也只能说是成败参半。

没错，如今银行相对于风险加权资产需持有的资本规模更大了，但银行业仍旧不透明，杠杆的评估更是空前困难，甚至危机爆发也无从预料。鉴于金融业的经济力量，以及担心某个地方对金融业的监管可能会将这些不良行为推向其他地方，由此引发的政治难题更加剧了上述困难。

“最重要的是要把现有金融企业转型为安全高效的金融服务提供商，这是一场硬仗。即使最乐观的预期，估计这一过程也将冗长且代价巨大。最坏的情况就是根本不会有这样的结果，”Philippon写道。

相比之下，金融科技初创企业占有巨大的优势。他们的业务模式不那么依赖于杠杆，至少理论上如此。传统支付以及支票账户都有固定价值，但是由银行体系支撑的，而银行要持有价值会波动的资产。在银行业发展时期不可想象的实时估值和波动账户，比如货币市场基金账户，如今都已成为可能。

可以想想一家大型清算银行如果倒闭与比如亚马逊倒闭造成的影响之间的差别。损失可以轻松有序地分配，太阳还会照常升起。

应该制定一种监管机制，鼓励初创业者，管控现有银行买断新科技的范围，提倡把低杠杆作为一个特征。

毋庸置疑，这会与当前体制改革面临同样的政治阻力，但潜在的回报也大得多。

现有金融体系监管可能最终有效，也可能无效，但将来肯定会面临政治障碍。

如果我们允许金融科技初创企业与现有银行齐头并进，那么存在瑕疵的旧有体系将逐渐消亡，并由一种更高效、成本更低的替代体系所取代。(完)